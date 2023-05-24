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Житель Германии нашёл на заднем дворе метеорит и разбогател

Житель Германии нашёл на заднем дворе метеорит и разбогател

Автор:
24 мая 2023 15:37
Сообщество : Истории
Метки: Германия   Удача   деньги   метеорит   учёный   фото   
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Несколько сотен тысяч евро шлёпнулись почти на голову.

На днях житель немецкого городка Эльмсхорн обнаружил на заднем дворе своего дома необычный булыжник и не догадался о его происхождении. Хотя вполне мог сообразить. Ведь перед тем, как обнаружить находку семья Махмута Шахина услышала шипение и сильный удар о землю. Выйдя во двор, Махмут увидел небольшую воронку, откуда и достал камень весом около четырёх килограмм.


Мужчина уже было собирался его выкинуть, но сообразительные дочери предложили сначала проверить камень при помощи магнита. Они знали, что у метеорита какое-то время после падения сохраняется магнитное поле, которое отсутствует у земных камней. И поверка показала, что дочери были правы — камень прилетел из космоса.

Махмут сразу поместил ценную находку в банковскую ячейку. Ведь после того, как стало известно о необычной находке семье Шахина начали поступать выгодные предложения. По словам мужчины, ему уже предложили 200 тысяч евро за метеорит, но продавать его он пока не торопится.


Мы получали международные предложения по телефону и лично. Конечно, нам важно, чтобы метеорит могли увидеть другие люди хотя бы временно. Может быть, в музее

Как сообщил Карстен Йонас, учёный из "Рабочей группы по метеорам", в руки Махмуту попал самый крупный метеорит из всех когда-либо найденных на территории федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн. По словам учёного, метеорит, вероятно, прилетел из пояса астероидов между Марсом и Юпитером.

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Метки: Германия   Удача   деньги   метеорит   учёный   фото   
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Александр Сучков 40 минут назад
ну так себе в сети баян на этой неделе))))
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