Житель Германии нашёл на заднем дворе метеорит и разбогател

На днях житель немецкого городка Эльмсхорн обнаружил на заднем дворе своего дома необычный булыжник и не догадался о его происхождении. Хотя вполне мог сообразить. Ведь перед тем, как обнаружить находку семья Махмута Шахина услышала шипение и сильный удар о землю. Выйдя во двор, Махмут увидел небольшую воронку, откуда и достал камень весом около четырёх килограмм.

Мужчина уже было собирался его выкинуть, но сообразительные дочери предложили сначала проверить камень при помощи магнита. Они знали, что у метеорита какое-то время после падения сохраняется магнитное поле, которое отсутствует у земных камней. И поверка показала, что дочери были правы — камень прилетел из космоса.