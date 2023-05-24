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Бильярдный стол с гироскопическим выравниванием чтобы пассажиры круизного лайнера могли играть не переживая о волнах.
В интересном мы мире живем - пол планеты сидит без канализации, но в то же время, есть и такие вот полезные изобретения.
В интересном мы мире живем - пол планеты сидит без канализации, но в то же время, есть и такие вот полезные изобретения.
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Метки: Бильярдный стол гироскоп
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