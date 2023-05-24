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Бильярдный стол с гироскопическим выравниванием

Бильярдный стол с гироскопическим выравниванием

Автор:
24 мая 2023 15:25
Метки: Бильярдный стол   гироскоп   
1038
1
1
Бильярдный стол с гироскопическим выравниванием чтобы пассажиры круизного лайнера могли играть не переживая о волнах.
В интересном мы мире живем - пол планеты сидит без канализации, но в то же время, есть и такие вот полезные изобретения.

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6  комментариев
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9k
au3 Час назад
Но прицеливание на качающемся столе тоже так себе ...
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−2
l_nf_2023 7 минут назад
Если тем, кто сидит без канализации, её наличие не критично, им главное величие империи, и чтоб у вождя зад был тщательно вылизан.
Вот местные их олигархи и отбирают лишнее, чё добру пропадать. Ведь можно монетизировать и у "страшных врагов" своим детям виллу приобрести
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28k
Юрьевич Полчаса назад
А как прицелиться, если стол относительно пола гуляет? Нужно было тогда всю комнату делать гиростабилизированной!
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3k
Алекс Чебурашкин 49 минут назад
вопрос на хуа?
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5k
Трям Час назад
Этому изобретению больше лет, чем тебе!
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