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Роды в чепце, также известные как "рождение русалки" или "завуалированные роды", "в рубашке", "в сорочке", — это когда ребенок выходит, все еще внутри или частично завернутый в амниотический мешок. Это происходит только у 1 из 80 000 рождений, что делает его крайне редким.
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Метки: Роды в чепце
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