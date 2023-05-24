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Неприятное дежавю из Читы — там сгорел батутный центр. Пожар начался с искр, падающих с потолка.
Пожар произошёл еще 22 мая в центре «Зона гравитации» на улице Журавлёва. Во время того, как дети прыгали на батутах, с потолка посыпались искры. Покрытие вспыхнуло буквально за минуту.
Пожар произошёл еще 22 мая в центре «Зона гравитации» на улице Журавлёва. Во время того, как дети прыгали на батутах, с потолка посыпались искры. Покрытие вспыхнуло буквально за минуту.
Дети быстро убежали, а взрослые попытались потушить огонь самостоятельно, но справиться с ним не удалось. Батутный центр полностью выгорел. К счастью, обошлось без пострадавших.
25 марта 2018 года из-за искр с потолка, упавших на поролоновые кубики в детской зоне, начался пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Тогда погибли 60 человек.
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Метки: Чита батутный центр пожар
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ЗЫ То, что "добровольцы" свалили, а не стали и дальше пытаться порошковыми пшикалками ЭТО потушить - молодцы. Стали бы продолжать - или отравились бы, или ... .