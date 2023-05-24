10 самых сложных уровней в видеоиграх

Известное издание Vulture составило список самых сложных игровых уровней в истории. Ниже представлен топ-10 самых тяжелых уровней из 100 позиций.
Журналисты сформировали перечень, исходя из следующих критериев:
- игра должна была выйти на ПК или консолях в США;
- мобильные игры или игровые автоматы не учитывались;
- у каждого уровня должны быть чёткие начало и конец;
- побочные квесты или отдельные участки карт в играх с открытым миром тоже причислялись к игровым уровням;
- учитывалась целевая аудитория — если игра детская, то оценивалось, насколько уровень был сложным для детей;
- сложность рассматривалась на момент выхода игры.
Кроме данных уровней в полный список также вошли: уровни из Darkest Dungeon, «Ни слова по-русски» из Call of Duty: Modern Warfare 2, «Клуб» из Sifu; Return to Hirata Estate из Sekiro: Shadows Die Twice, Chasing Lee из Assassin’s Creed III, локации из Bloodborne и Elden Ring, Argent D’Nur из Doom, Blue Creek Apartments: Coin Puzzle из Silent Hill 2, Wrong Side of the Tracks из Grand Theft Auto: San Andreas, подземелья и рейды из World of Warcraft и Destiny 2 и многое другое. С полным списком можно ознакомиться на сайте Vulture.
10. Invading Hell — Devil May Cry 3 (2005)
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9. Alien’s Lair — Contra (1987)
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8. Chamber 15 — Portal (2007)
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7. Castle Water Hall — Resident Evil 4 (2005)
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6. Through the Fire and Flames — Guitar Hero 3 (2007)
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5. Jungle — Spelunky (2009)
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4. Анор Лондо — Dark Souls (2011)
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3. The Kid — Super Meat Boy (2010)
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На третьем месте уровень The Kid в Super Meat Boy, в котором требуется совершать множество очень точных прыжков, в том числе, когда навстречу игроки стремительно несутся препятствия с шипами.
2. The Mountain — The Witness (2016)
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На второй строчке в топе расположился уровень The Mountain из The Witness, который мог задержать игроков на несколько часов или даже дней своими сложными головоломками.
1. Turbo Tunnel — Battletoads (1991)
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Первое место в рейтинге занял «Турбо-туннель» из Battletoads, вышедшей в 1991 году. По словам журналистов, этот уровень требовал от игроков настолько быстрой реакции, что большинство детей с дрожью вспоминают, как проходили игру и как врезались в препятствия за долю секунды до следующей контрольной точки.
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Если да, то как насчёт The World's Hardest Game?