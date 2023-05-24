FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Игромир 517 постов • 298 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Игромир
10 самых сложных уровней в видеоиграх

10 самых сложных уровней в видеоиграх

Автор:
24 мая 2023 09:23
Сообщество : Игромир
Метки: Уровень   видео   видеоигры   геймер   подборка   список   
1506
1
10

Известное издание Vulture составило список самых сложных игровых уровней в истории. Ниже представлен топ-10 самых тяжелых уровней из 100 позиций.

Журналисты сформировали перечень, исходя из следующих критериев:

  • игра должна была выйти на ПК или консолях в США;
  • мобильные игры или игровые автоматы не учитывались;
  • у каждого уровня должны быть чёткие начало и конец;
  • побочные квесты или отдельные участки карт в играх с открытым миром тоже причислялись к игровым уровням;
  • учитывалась целевая аудитория — если игра детская, то оценивалось, насколько уровень был сложным для детей;
  • сложность рассматривалась на момент выхода игры.


Кроме данных уровней в полный список также вошли: уровни из Darkest Dungeon, «Ни слова по-русски» из Call of Duty: Modern Warfare 2, «Клуб» из Sifu; Return to Hirata Estate из Sekiro: Shadows Die Twice, Chasing Lee из Assassin’s Creed III, локации из Bloodborne и Elden Ring, Argent D’Nur из Doom, Blue Creek Apartments: Coin Puzzle из Silent Hill 2, Wrong Side of the Tracks из Grand Theft Auto: San Andreas, подземелья и рейды из World of Warcraft и Destiny 2 и многое другое. С полным списком можно ознакомиться на сайте Vulture.

На третьем месте уровень The Kid в Super Meat Boy, в котором требуется совершать множество очень точных прыжков, в том числе, когда навстречу игроки стремительно несутся препятствия с шипами.

На второй строчке в топе расположился уровень The Mountain из The Witness, который мог задержать игроков на несколько часов или даже дней своими сложными головоломками.

Первое место в рейтинге занял «Турбо-туннель» из Battletoads, вышедшей в 1991 году. По словам журналистов, этот уровень требовал от игроков настолько быстрой реакции, что большинство детей с дрожью вспоминают, как проходили игру и как врезались в препятствия за долю секунды до следующей контрольной точки.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Игромир"
Метки: Уровень   видео   видеоигры   геймер   подборка   список   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Copycat Час назад
Блин ну кто был в Анор Лондо тот действительно в цирке не смеётся, а всё благодаря этому вот парню
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
14k
Роман Минуту назад
Contra вообще не сложная на последнем уровне.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Вадим Курбатов Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Дмитрий 36 минут назад
Ох, и попил кровушки у меня этот турбо-туннель в Battletoads! В какой-то момент я с ним справился, но игру так и до конца не прошел. Там дальше еще больше жести было.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
93
Star Lord 43 минуты назад
Народ, кто в курсе: по правилам может участвовать и флэш-игра?
Если да, то как насчёт The World's Hardest Game?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Себастьян Перейра

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

953657



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
Набирающие популярность в сообществах
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
Первичная медицинская карточка
Первичная медицинская карточка
Так вот как выглядят типичные покупатели магазинов у дома
Так вот как выглядят типичные покупатели магазинов у дома
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Какая милота

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#в мире#подборка#позитив#кино#удивительно#милота#улыбнуло#Индия
#Юмор#животные#забавно#авария#США#фильм#Разное#Питомцы#трейлер#искусство
#интересное#Прикол#история#люди#Жизнь#ДТП#картинки#шоу бизнес#врезался#наука
Так вот как выглядят типичные покупатели магазинов у дома Так вот как выглядят типичные покупатели магазинов у дома В Израиле женщина на заправке подожгла бензобак В Израиле женщина на заправке подожгла бензобак В Калининградской области завуч сравнила школьников с «немытыми гастарбайтерами» В Калининградской области завуч сравнила школьников с «немытыми гастарбайтерами» Сёрфер вместе с сыном ловит волну Сёрфер вместе с сыном ловит волну В Австралии женщина громким криком спугнула грабителей в парандже В Австралии женщина громким криком спугнула грабителей в парандже Позитивный батя пародирует свою дочку Позитивный батя пародирует свою дочку

На что жалуетесь?

Вернуться