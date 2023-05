10 самых сложных уровней в видеоиграх

Журналисты сформировали перечень, исходя из следующих критериев:

игра должна была выйти на ПК или консолях в США;

мобильные игры или игровые автоматы не учитывались;

у каждого уровня должны быть чёткие начало и конец;

побочные квесты или отдельные участки карт в играх с открытым миром тоже причислялись к игровым уровням;

учитывалась целевая аудитория — если игра детская, то оценивалось, насколько уровень был сложным для детей;

сложность рассматривалась на момент выхода игры.





Кроме данных уровней в полный список также вошли: уровни из Darkest Dungeon, «Ни слова по-русски» из Call of Duty: Modern Warfare 2, «Клуб» из Sifu; Return to Hirata Estate из Sekiro: Shadows Die Twice, Chasing Lee из Assassin’s Creed III, локации из Bloodborne и Elden Ring, Argent D’Nur из Doom, Blue Creek Apartments: Coin Puzzle из Silent Hill 2, Wrong Side of the Tracks из Grand Theft Auto: San Andreas, подземелья и рейды из World of Warcraft и Destiny 2 и многое другое. С полным списком можно ознакомиться на сайте Vulture.