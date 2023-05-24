В Японии неизвестный развесил мастурбаторы в лесу самоубийц

В лесу Аокигахара нет диких животных, но, есть множество каменных пещер. Это позволяет создать атмосферу тишины, которая также может манить японцев, которые передумали жить.

Кто-то развесил в лесу секс-игрушки, предназначенные для мужчин. На снимках видно, что приспособления развешаны на ветках.