В Японии неизвестный развесил мастурбаторы в лесу самоубийц

В Японии неизвестный с помощью секс-игрушек решил спасти самоубийц, который хотят свести счеты с жизнью в лесу Аокигахара.
Неизвестные в Японии решили своеобразно подойти к спасению самоубийц в лесу Аокигахара. Этот лесной массив находится у подножья горы Фудзи и приобрёл печальную славу – ежегодно больше сотни человек приходят туда с одной целью.
В лесу Аокигахара нет диких животных, но, есть множество каменных пещер. Это позволяет создать атмосферу тишины, которая также может манить японцев, которые передумали жить.
Кто-то развесил в лесу секс-игрушки, предназначенные для мужчин. На снимках видно, что приспособления развешаны на ветках.
Игрушки привлекают внимание своим ярким цветом. Неизвестный также оставил листы с воодушевляющими фразами в надежде, что люди воспользуются «предложением» и передумают пойти на непоправимое.
Японские власти пытаются бороться с печальной «традицией». Одним из методов стал отказ публиковать показатели самоубийств, чтобы не привлекать внимание общественности. Сейчас в лесу Аокигахара на парковке установлены специальные счётчики, которые фиксируют всех посетителей, посещающих и уходящих из леса.
В лесу расположены таблички с обращениями и телефоном доверия, везде развешаны видеокамеры. Раз в год Аокигахару осматривает большая группа добровольцев и полиции.
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