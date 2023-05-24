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В Японии неизвестный развесил мастурбаторы в лесу самоубийц

В Японии неизвестный развесил мастурбаторы в лесу самоубийц

Автор:
24 мая 2023 09:22
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Япония   в мире   лес   лес Аокигахара   люди   мастурбаторы   самоубийцы   секс игрушки   фото   
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В Японии неизвестный с помощью секс-игрушек решил спасти самоубийц, который хотят свести счеты с жизнью в лесу Аокигахара.

Неизвестные в Японии решили своеобразно подойти к спасению самоубийц в лесу Аокигахара. Этот лесной массив находится у подножья горы Фудзи и приобрёл печальную славу – ежегодно больше сотни человек приходят туда с одной целью.

В лесу Аокигахара нет диких животных, но, есть множество каменных пещер. Это позволяет создать атмосферу тишины, которая также может манить японцев, которые передумали жить.

Кто-то развесил в лесу секс-игрушки, предназначенные для мужчин. На снимках видно, что приспособления развешаны на ветках.

Игрушки привлекают внимание своим ярким цветом. Неизвестный также оставил листы с воодушевляющими фразами в надежде, что люди воспользуются «предложением» и передумают пойти на непоправимое.

Японские власти пытаются бороться с печальной «традицией». Одним из методов стал отказ публиковать показатели самоубийств, чтобы не привлекать внимание общественности. Сейчас в лесу Аокигахара на парковке установлены специальные счётчики, которые фиксируют всех посетителей, посещающих и уходящих из леса.

В лесу расположены таблички с обращениями и телефоном доверия, везде развешаны видеокамеры. Раз в год Аокигахару осматривает большая группа добровольцев и полиции.


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Метки: Япония   в мире   лес   лес Аокигахара   люди   мастурбаторы   самоубийцы   секс игрушки   фото   
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4  комментария
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927
ruslan d 36 минут назад
Ну а чего, мысль )))
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2k
smokes Минуту назад
раз в год осматривают... этаж что за это время с самоубившимся то будет..
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10k
Летучий Мыш 5 минут назад
Приходят, значит, люди, которых все по жизни за%%ало тихо выпилиться в лесу, а там...
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42k
Sxoxa Полчаса назад
Помойму будет только хуже.
Что такое апатия? Это отношение к сношению, после сношения.
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