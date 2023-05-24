Как изменились актёры сериала «Твин Пикс», которые были молоды на момент съёмок первого сезона

Вы смотрели «Твин Пикс»? Помните, кто там кто? Может, вы ещё и полнометражный фильм «Твин Пикс: Сквозь огонь» смотрели? (Конечно, мы не спрашиваем, поняли ли вы что-то.)

Давайте посмотрим, как сейчас выглядят актёры и актрисы сериала, которые в начале 90-х были молодыми людьми и только начинали карьеру в кино и на телевиденье.

Шерилин Фенн (58 лет)