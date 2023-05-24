Как изменились актёры сериала «Твин Пикс», которые были молоды на момент съёмок первого сезона

С момента выхода первого сезона легендарного «Твин Пикса» прошло уже 33 года, а третий сезон-возвращение закончился уже целых шесть лет назад. За это время, во-первых, понятнее ничего не стало, во-вторых, герои и героини не стали менее любимы многочисленными фанатами творения Дэвида Линча и Майкла Фроста.
Вы смотрели «Твин Пикс»? Помните, кто там кто? Может, вы ещё и полнометражный фильм «Твин Пикс: Сквозь огонь» смотрели? (Конечно, мы не спрашиваем, поняли ли вы что-то.)
Давайте посмотрим, как сейчас выглядят актёры и актрисы сериала, которые в начале 90-х были молодыми людьми и только начинали карьеру в кино и на телевиденье.
Шерилин Фенн (58 лет)
Исполнила роль Одри Хорн.
Шерил Ли (56 лет)
Исполнила роль Лоры Палмер.
Мэдхен Амик (52 года)
Исполнила роль Шэлли Джонсон.
Хизер Грэм (53 года)
Исполнила роль Энни Блэкбёрн. Героиня появляется во втором сезоне.
Лара Флинн Бойл (53 года)
Исполнила роль Донны Хейворд. На кадре справа актриса в фильме «Однажды в Техасе» (2020).
Дэна Эшбрук (55 лет)
Исполнил роль Бобби Бриггса.
Робин Лайвли (51 год)
Исполнила роль Ланы Баддинг Милфорд.
Эрик Даре (58 лет)
Исполнил роль Лео Джонсона.
Джоан Чэнь (62 года)
Исполнила роль Джози Паккард.
Кайл Маклахлен (64 года)
Исполнил роль агента Дейла Купера.
Кимми Робертсон (68 лет)
Исполнила роль Люси Моран.
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