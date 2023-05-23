Массовая драка мигрантов в Подмосковье попала на видео

Сообщают, что дебоширы орудовали кирпичами и холодным оружием.
Инцидент произошёл на Новорижском шоссе, у склада у склада компании X5 Group. Эта контора управляет торговыми сетями «Перекрёсток», «Пятёрочка» и ещё несколькими предприятиями.
Неизвестно, что стало причиной конфликта, но хулиганы были настроены решительно - в драке участвовало около 20 человек. Заявляют, что они были с холодным оружием и кирпичами.
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К месту драки приехали силовики, но к тому времени иностранцы уже разбежались, так что никого не задержали.
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животные территорию обитания не поделили, вот и вся причина.