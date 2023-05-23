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Массовая драка мигрантов в Подмосковье попала на видео

Массовая драка мигрантов в Подмосковье попала на видео

Автор:
23 мая 2023 15:20
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   драка   мигранты   новорижское шоссе   полиция   силовики   
1276
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Сообщают, что дебоширы орудовали кирпичами и холодным оружием.

Инцидент произошёл на Новорижском шоссе, у склада у склада компании X5 Group. Эта контора управляет торговыми сетями «Перекрёсток», «Пятёрочка» и ещё несколькими предприятиями.

Неизвестно, что стало причиной конфликта, но хулиганы были настроены решительно - в драке участвовало около 20 человек. Заявляют, что они были с холодным оружием и кирпичами.

К месту драки приехали силовики, но к тому времени иностранцы уже разбежались, так что никого не задержали.

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Метки: видео   драка   мигранты   новорижское шоссе   полиция   силовики   
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12  комментариев
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12k
Shtoppi 39 минут назад
<<Неизвестно, что стало причиной конфликта...>>
------------
животные территорию обитания не поделили, вот и вся причина.
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12k
Марсианин 3 минуты назад
Зверьки делят территорию. "В мире животных".
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9k
Борис Карабанов 8 минут назад
Смотришь из провинции на эти ваши москвы старые и новые и возникает ощущение некого сюрреализма. С одной стороны - грандиозные строительные проекты, колоссальные деньги, дорогие современные автомобили под ногами снуют туда-сюда, экспрессы и эспрессы со смузями на каждом шагу, всякие хай-теки с лайфхаками, а с другой - толпы дикарей (вне зависимости от национальности!), какое-то сборище паразитирующих асоциальных и преступных элементов, и всё это великолепие в большой степени для них и для прочих современных людей, которые никогда так и не осилят донести свой вонючий окурок до урны. Зачем это всё? Для кого это всё? Как-то отстаёт дух от тела. Он хороший, но отстаёт.
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5k
alex 11 минут назад
Ху! Киа!
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5k
Трям 13 минут назад
Главное что люди не пострадали.
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4k
Александр 13 минут назад
Красные против чёрных
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1k
ФЫВАПРОЛ 15 минут назад
Что случилось? Обычные национальные танцы обезьян. Зачем приехали "силовики, но к тому времени иностранцы уже разбежались, так что никого не задержали."
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29k
Ваня Полчаса назад
да хрен с ними, пусть выпиливаются сами...
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1k
Виктор Глущенко Полчаса назад
Передел сфер влияния - Масквабад делят .
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1
Илья 37 минут назад
Драка за рабочие места... Видимо. Победивший получает должность в 5чке.
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19k
scorpick 54 минуты назад
Резьба по дереву
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August

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