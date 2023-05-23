Массовая драка мигрантов в Подмосковье попала на видео

Инцидент произошёл на Новорижском шоссе, у склада у склада компании X5 Group. Эта контора управляет торговыми сетями «Перекрёсток», «Пятёрочка» и ещё несколькими предприятиями.

Неизвестно, что стало причиной конфликта, но хулиганы были настроены решительно - в драке участвовало около 20 человек. Заявляют, что они были с холодным оружием и кирпичами.