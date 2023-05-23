Художник остроумно совмещает известные картины с современной поп-культурой

Художник соединяет не только известные картины и узнаваемых героев и сцены из фильмов. В ход идёт и просто соединение разных фильмов или фильмов и мультиков. Кто мог представить, что нарисованные герои так хорошо впишутся в кинореальность?

Диснеевская «Золушка» + фильм «Основной инстинкт»