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Художник остроумно совмещает известные картины с современной поп-культурой

Художник остроумно совмещает известные картины с современной поп-культурой

Автор:
23 мая 2023 08:55
Сообщество : Юмор
Метки: Коллаж   Культура   забавно   искусство   картина   фото   фотошоп   
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Соединяя картины известных художников и персонажей популярной культуры, он рождает совершенно новые, уникальные композиции.

В детстве многие увлекались коллажами соединяя в одно целое кусочки из старых журналов. Некоторые художники продолжают совершенствоваться в искусстве коллажей и во взрослом возрасте. Турецкий художник под ником FailunFailunMefailun или просто Failun зашёл в увлечении коллажами очень далеко.


Известные художники на фоне «Звёздной ночи» Ван Гога

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Ван Гог, Сальвадор Дали и Фрида Кало — отличная компания.


Героини известных картин + «Друзья»

«Мона Лиза», «Девушка с жемчужной серёжкой» и автопортрет Фриды Кало.


Ван Гог и «Девушка с жемчужной серёжкой» + сцена из «Бегущего по лезвию 2049»


«Мона Лиза» + Марла Сингер из «Бойцовского клуба»


«Влюблённые» Рене Магритта + Джокер и Харли Квинн


Автопортрет Фриды Кало + кадр из фильма «Тело Дженнифер»


«Крик» Эдварда Мунка + Дейнерис Таргариен

Художник не единожды использовал «Крик» Эдварда Мунка для свои коллажей. Очень уж это произведение искусства рождает много ассоциаций.


«Крик» Эдварда Мунка + Капитан Джек Воробей


«Странник над морем тумана» Каспара Давида Фридриха + Человек-паук и его создатель Стэн Ли


«Сын человеческий» Рене Магритта + Томас Шелби из «Острых козырьков»


«Девушка с жемчужной серёжкой» + Малефисента


«Портрет Адели Блох-Бауэр I» Густава Климта + Фредди Меркьюри

Художник соединяет не только известные картины и узнаваемых героев и сцены из фильмов. В ход идёт и просто соединение разных фильмов или фильмов и мультиков. Кто мог представить, что нарисованные герои так хорошо впишутся в кинореальность?


Диснеевская «Золушка» + фильм «Основной инстинкт»

Тиана из «Принцессы и лягушки» + «Большой куш»

«Американская готика» Гранта Вуда + герои «Криминального чтива»

«Тихий питомец» Годварда Джона + «Волк с Уолл-стрит»

Жанна д’Арк + Матильда из «Леона»

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Метки: Коллаж   Культура   забавно   искусство   картина   фото   фотошоп   
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vasilykopkov 5 минут назад
Фотошоп уровня 5-го класса начальной школы.
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