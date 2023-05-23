Художник остроумно совмещает известные картины с современной поп-культурой

Соединяя картины известных художников и персонажей популярной культуры, он рождает совершенно новые, уникальные композиции.
В детстве многие увлекались коллажами соединяя в одно целое кусочки из старых журналов. Некоторые художники продолжают совершенствоваться в искусстве коллажей и во взрослом возрасте. Турецкий художник под ником FailunFailunMefailun или просто Failun зашёл в увлечении коллажами очень далеко.
Известные художники на фоне «Звёздной ночи» Ван Гога
Ван Гог, Сальвадор Дали и Фрида Кало — отличная компания.
Героини известных картин + «Друзья»
«Мона Лиза», «Девушка с жемчужной серёжкой» и автопортрет Фриды Кало.
Ван Гог и «Девушка с жемчужной серёжкой» + сцена из «Бегущего по лезвию 2049»
«Мона Лиза» + Марла Сингер из «Бойцовского клуба»
«Влюблённые» Рене Магритта + Джокер и Харли Квинн
Автопортрет Фриды Кало + кадр из фильма «Тело Дженнифер»
«Крик» Эдварда Мунка + Дейнерис Таргариен
Художник не единожды использовал «Крик» Эдварда Мунка для свои коллажей. Очень уж это произведение искусства рождает много ассоциаций.
«Крик» Эдварда Мунка + Капитан Джек Воробей
«Странник над морем тумана» Каспара Давида Фридриха + Человек-паук и его создатель Стэн Ли
«Сын человеческий» Рене Магритта + Томас Шелби из «Острых козырьков»
«Девушка с жемчужной серёжкой» + Малефисента
«Портрет Адели Блох-Бауэр I» Густава Климта + Фредди Меркьюри
Художник соединяет не только известные картины и узнаваемых героев и сцены из фильмов. В ход идёт и просто соединение разных фильмов или фильмов и мультиков. Кто мог представить, что нарисованные герои так хорошо впишутся в кинореальность?
Диснеевская «Золушка» + фильм «Основной инстинкт»
Тиана из «Принцессы и лягушки» + «Большой куш»
«Американская готика» Гранта Вуда + герои «Криминального чтива»
«Тихий питомец» Годварда Джона + «Волк с Уолл-стрит»
Жанна д’Арк + Матильда из «Леона»
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