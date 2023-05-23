Как “король” Элвис Пресли позвонил президенту США Джимми Картеру

Немногие знают, что он был родственником президента США Джимми Картера. И как-то раз даже ему позвонил.

Он был абсолютно обдолбан и вообще не понимал, что говорит. Его фразы были почти бессвязными, - делился президент.

В тот раз Элвис хотел “отмазать” своего друга-шерифа, у которого были серьезные проблемы с законом.