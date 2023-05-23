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Как “король” Элвис Пресли позвонил президенту США Джимми Картеру

Как “король” Элвис Пресли позвонил президенту США Джимми Картеру

Автор:
23 мая 2023 05:19
Сообщество : RealFishki
Метки: Президент   Элвис Пресли   джимми картер   звонок   король   рок-н-ролл   
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У разговора была пикантная подробность.

Элвис Пресли считается королём рок-н-ролла. В свое время он гремел на всю Америку, да и не только на неё. Сейчас он смотрится необычно, а тогда, в конце 1960-х и 1970-х, он был на пике славы.

Немногие знают, что он был родственником президента США Джимми Картера. И как-то раз даже ему позвонил.

Он был абсолютно обдолбан и вообще не понимал, что говорит. Его фразы были почти бессвязными, - делился президент.

В тот раз Элвис хотел “отмазать” своего друга-шерифа, у которого были серьезные проблемы с законом.

Я спросил его, какой приговор вынесли шерифу, и тот сказал, что дело еще не дошло до суда. Ну, я и ответил: «Элвис, я не могу дать помилование, если этого шерифа еще не судили, без вынесения приговора и всего остального». Я не думаю, что он вообще понял, о чем я говорю, - вспоминал Джимми Картер.

После этого, Элвис ещё несколько раз пробовал дозвониться до президента, но его “заворачивали” секретари. Со временем, у “короля” рок-н-ролла развились психические заболевания, к тому же он злоупотреблял веществами. И параноидально пытался связаться с президентом - пожаловаться, что его хотят убить. Да уж, в последние годы “король” был совсем плох.

А 16 августа 1977 года его нашли бездыханным - “король” умер от острой сердечной недостаточности и передозировки наркотиков.

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Метки: Президент   Элвис Пресли   джимми картер   звонок   король   рок-н-ролл   
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Maikl 39 минут назад
ТС закинул гипотезу, что если бы родственничек Элвиса не гасился от помощи, судьба певца могла сложиться по иному? ... По мне - вполне рабочая версия.
Очень часто родня забивает на проблемы своих близких, в итоге это приводит к трагичным последствиям. Плюсую.
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АнтонПолднев 50 минут назад
Почему бы по пьяни не позвонить любимому родственнику, даже если он президент?
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