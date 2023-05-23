30 раз, когда чудовищный вкус повстречал отличное исполнение — или наоборот

Вы наверняка уже встречали подборки типа «Чудовищный вкус, отличное исполнение» — те случаи, когда руки растут откуда надо, а вот фантазия подкачала. Так вот, бывает и наоборот — гениальные идеи разбиваются вдребезги о кривизну рук исполнителя. Сложно сказать, что из этого хуже! Впрочем, с этой разнообразной подборкой абсурда и безвкусицы вам теперь точно будет из чего выбрать...