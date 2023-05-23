30 раз, когда чудовищный вкус повстречал отличное исполнение — или наоборот

Вы наверняка уже встречали подборки типа «Чудовищный вкус, отличное исполнение» — те случаи, когда руки растут откуда надо, а вот фантазия подкачала. Так вот, бывает и наоборот — гениальные идеи разбиваются вдребезги о кривизну рук исполнителя. Сложно сказать, что из этого хуже! Впрочем, с этой разнообразной подборкой абсурда и безвкусицы вам теперь точно будет из чего выбрать...
1. Полезная штука, на самом деле — поможет отпугнуть демона сонного паралича
2. Так искусно связать плесень еще надо постараться. Вопрос только — зачем?
3. А вот тут, честно говоря, претензий ноль
4. Это что, Чубакка с Алиэкспресса?
5. Лебронтозавр стоит своих денег, не поспоришь
6. «Винтажные снимки» под стеклом — можно заменить ломтиками сыра, и никто не заметит
7. Гигантское зеркало из хлопьев для завтрака — радость для трипофоба
9. Спасибо, я лучше в капусте поищу
10. Кажется, кого-то стошнило пожеванным Cheetos
12. Это зеркало или бюро находок?
13. Идеальный подарок на его/ее первое жертвоприношение!
14. «Санта Клаус из подков» потому что — а почему бы и нет?
15. Яжематери, вы точно в порядке?
16. При заказе прямо сейчас — прививка от столбняка в подарок!
18. На полу не валяются — уже хорошо
20. «Маски из высококачественной дубленой козьей кожи». Извините, а точно козьей?
21. А можно, пожалуйста, отсыпать немножко самоуверенности этого художника?
22. Когда ребенок испортил твои дорогущие кроссовки, и ты пытаешься на этом заработать
23. До встречи в сегодняшнем кошмаре!
24. А вот тот редкий случай, когда с прямыми руками даже из палочек от мороженого можно сделать что-то приличное
25. Она видела некоторое де...
26. Да, это бижутерия с постельными клопами.
27. Декорация для мужской берлоги, не иначе
28. Выглядит, будто кто-то просто размазал жвачку
30. Можно было расщедриться хотя бы на соточки
Источник:
— переведено специально для fishki.net
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