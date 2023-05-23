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30 раз, когда чудовищный вкус повстречал отличное исполнение — или наоборот

30 раз, когда чудовищный вкус повстречал отличное исполнение — или наоборот

Автор:
23 мая 2023 09:35
Сообщество : Юмор
Метки: дизайн   неудачи   руки-крюки   рукоделие   своими руками   ужасный дизайн   
1641
31

Вы наверняка уже встречали подборки типа «Чудовищный вкус, отличное исполнение» — те случаи, когда руки растут откуда надо, а вот фантазия подкачала. Так вот, бывает и наоборот — гениальные идеи разбиваются вдребезги о кривизну рук исполнителя. Сложно сказать, что из этого хуже! Впрочем, с этой разнообразной подборкой абсурда и безвкусицы вам теперь точно будет из чего выбрать...

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дизайн   неудачи   руки-крюки   рукоделие   своими руками   ужасный дизайн   
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1  комментарий
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543
RDV Час назад
Комментарий к фото
эти ногти выглядят больно...
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