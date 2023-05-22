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Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 22 мая

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 22 мая

Автор:
22 мая 2023 19:58
Сообщество : RealFishki
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
4911
20
Оказывается, что сегодня отмечается всемирный день го́тов. Ждём дня хиппи, панков, эмо, литераторов и других бесполезных течений.
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Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
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9  комментариев
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2k
friday2009 Час назад
Комментарий к фото
Вообще не так. Диалог должен выглядеть так - Дала? Да. Красава
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329
Sadik-mardik Полчаса назад
Ну не знаю.) Кот после двух дней моего отсутствия подаст меня в розыск и обзвонит все морги. Главным вопросом будет - " где хозяин пожрать спрятал?" Сорян за грамматику.
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2k
Froll 46 минут назад
Моя мечта недельку хотя бы так пожить.
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16k
Alex 52 минуты назад
На нижней фотке должно быть "Вдул?"
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389
Anatolij 56 минут назад
Я повзрослел, ко множеству вещей отношусь терпимо, с пониманием или снисхождением. Но, Божечки ты мой, как же меня выбешивает "приДти"!!!
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17k
Михаил Гривин 57 минут назад
Блин, она реально существует! Даже отзывы есть!
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45k
Соломей Час назад
Это типа шутки? Или приколы?
Даже в садике были прикольнее
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