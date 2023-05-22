Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 22 мая

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Оказывается, что сегодня отмечается всемирный день го́тов. Ждём дня хиппи, панков, эмо, литераторов и других бесполезных течений.
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Я после рыбалки или охоты когда измотанный возвращаюсь, испытываю определённый вид удовольствия когда захожу домой, и чувствую.. всё, теперь можно отдохнуть от этих гулянок.
Важно чередовать же, и на квартире все выходные долго проводить - заскучаешь, и на природе более 4-х дней, уже ломит спину от ночёвок в палатке и хочется не шашлыка уже, а домашнего супчика похлебать и кино какое посмотреть.
Даже в садике были прикольнее