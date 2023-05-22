В сети распространяется фейк об эвакуации Белгородской области

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Утренней пробки возле «Копера», которая возникла из-за ДТП.
Сейчас в сети распространяется фейк о якобы эвакуации, где начали использовать это самое видео.
Доверяйте только проверенным источникам.
Сейчас в сети распространяется фейк о якобы эвакуации, где начали использовать это самое видео.
Доверяйте только проверенным источникам.
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Метки: Белгородская область ДТП пробка
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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о введении правового режима контртеррористической операции после проникновения украинских диверсантов на территорию Российской Федерации.
Помимо уже упомянутых временных ограничений и специальных мер, в Белгороде будут применяться следующие положения в соответствии с ст. 11, 12 Федерального закона «О противодействии терроризму»:
усиление охраны общественного порядка и критической, а также транспортной инфраструктуры;
приостановление и ограничение использования сетей и средств мобильной связи;
ограничение движения транспортных средств и пешеходов на улицах и дорогах, и, соответственно, проведение досмотра водителей и находящихся при них вещей, а также досмотр транспортных средств и провозимых на них вещей;
ограничение на продажу оружия, боеприпасов, взрывчатых, специальных средств и ядовитых веществ, алкоголя, а также установление особого режима оборота лекарств и препаратов, содержащих психотропные и другие вещества;
эвакуация жителей территории, где проводится контртеррористическая операция, в безопасные районы с предоставлением временного жилья.