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В сети распространяется фейк об эвакуации Белгородской области

В сети распространяется фейк об эвакуации Белгородской области

Автор:
22 мая 2023 17:33
Метки: Белгородская область   ДТП   пробка   
983
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1
Утренней пробки возле «Копера», которая возникла из-за ДТП.
Сейчас в сети распространяется фейк о якобы эвакуации, где начали использовать это самое видео.
Доверяйте только проверенным источникам.

Источник:

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Метки: Белгородская область   ДТП   пробка   
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5  комментариев
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258
IgorEr 49 минут назад
У нас в городе каждый день такие эвакуации происходят , утром в одну сторону на работу , вечером в другую до дома и без аварий...
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12k
Андрей А 11 минут назад
В Белгородской области ввели правовой режим КТО что это значит:

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о введении правового режима контртеррористической операции после проникновения украинских диверсантов на территорию Российской Федерации.

Помимо уже упомянутых временных ограничений и специальных мер, в Белгороде будут применяться следующие положения в соответствии с ст. 11, 12 Федерального закона «О противодействии терроризму»:

усиление охраны общественного порядка и критической, а также транспортной инфраструктуры;

приостановление и ограничение использования сетей и средств мобильной связи;

ограничение движения транспортных средств и пешеходов на улицах и дорогах, и, соответственно, проведение досмотра водителей и находящихся при них вещей, а также досмотр транспортных средств и провозимых на них вещей;

ограничение на продажу оружия, боеприпасов, взрывчатых, специальных средств и ядовитых веществ, алкоголя, а также установление особого режима оборота лекарств и препаратов, содержащих психотропные и другие вещества;

эвакуация жителей территории, где проводится контртеррористическая операция, в безопасные районы с предоставлением временного жилья.
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12k
GROMOZEKA 12 минут назад
На такую ересь только тупых селюков ловить, которые в изнасилованные унитазами стиралки верят
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5k
onebibis 15 минут назад
ЦИПСО сейчас резвится по полной на некоторых сайтах. Уже чуть ли не Белгород у них взяли
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3k
Pioner76 40 минут назад
Ну когда уже Россия хохлам по головам мужественно даст...
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