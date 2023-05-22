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Смесь бульдога с носорогом: странные штуки, созданные больными людьми

Смесь бульдога с носорогом: странные штуки, созданные больными людьми

Автор:
22 мая 2023 18:15
Сообщество : Юмор
Метки: wtf   Прикол   Юмор   интересное   подборка   странноести   что это такое   
2993
16
Странные поделки, созданные непонятно с какой целью. Вентилируемые багажники, хачапурохинкали, винтовкогранатомётоштыки... Здесь явно не обошлось без психического расстройства и скотча.
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Метки: wtf   Прикол   Юмор   интересное   подборка   странноести   что это такое   
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13  комментариев
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47k
turyst Час назад
Тарзан. Заводская, хоть и мелкосерийная машина.
Что автора так удивило?
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2k
Enotko Ytko 21 минуту назад
Комментарий к фото
с этим что не так?
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16k
K7OO 37 минут назад
Комментарий к фото
А по мне, так зашибись. Если это вкусно, плевать на аутентичность. )
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15k
_delphin_ 55 минут назад
Комментарий к фото
Сколько было одинаковых, столько и поставили.
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turyst Час назад
Нет.
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turyst Час назад
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47k
turyst Час назад
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706
Victor Час назад
проявили фантазию из г..на и палок
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