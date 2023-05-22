Смесь бульдога с носорогом: странные штуки, созданные больными людьми

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Странные поделки, созданные непонятно с какой целью. Вентилируемые багажники, хачапурохинкали, винтовкогранатомётоштыки... Здесь явно не обошлось без психического расстройства и скотча.
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