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В Твиттере завирусилась история про разработчицу, которая умерла из-за стресса, вызванного работой

В Твиттере завирусилась история про разработчицу, которая умерла из-за стресса, вызванного работой

Автор:
22 мая 2023 14:10
Сообщество : Истории
Метки: IT-компания   Твиттер   кошмар   переписка   работа   смерть от работы   фото   
1361
11

Со слов ее подруги, девушка уволилась из IT-компании и ушла работать в ней как ИП, выполняя задачи вне штата. Когда бывший работодатель узнал, что разработчица нашла новую работу — на нее стали взваливать больше задач, хамить и откровенно прессовать.

На фоне имеющегося заболевания, стресс хуже влиял на ее здоровье, а все просьбы взять отпуск игнорировались, пока девушке не стало плохо прямо во время созвона. К сожалению, до своего отпуска она не дожила.


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Прямо сейчас вокруг белорусской IT-компании разразился скандал, твиттерские требуют ответить за свои действия и дать объяснение ситуации. Компания молчит.

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Метки: IT-компания   Твиттер   кошмар   переписка   работа   смерть от работы   фото   
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10  комментариев
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19k
Александр Час назад
Ушла с HQ, нашла новую работу, завершила все дела с HQ, потом договорилась про отпуск в HQ. Что за бред?
Очень похоже на вброс. Ещё какие-то твиторские вообразили что перед ними надо отчитываться. Совсем поехали кукухой.
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10k
BarOb 6 минут назад
Скоро все будем как Катя, если введут 6 - ти дневку
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384
Александр 21 минуту назад
"твиттерские требуют" - это кто такие и чем им кто-то обязан?
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311
устал я от вас 51 минуту назад
Катя эта конченная идиотка. Не тянешь работу увольняйся. Не уволилась не ной и сдохни. Так что жалеть её точно не стоит.
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5k
BenderRodriguez 52 минуты назад
Жаль девушку, но виновата она сама. Если позволяешь компании садиться тебе на шею, то ни одна компания этого не упустит. Есть четкие обязанности, их и выполняй. Все что сверху, может отказаться или требовать дополнительную оплату.
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52k
stabskapitan Час назад
Ни фига не понял, но было интересно. "девушка уволилась из IT-компании и ушла работать в ней как ИП, выполняя задачи вне штата. Когда бывший работодатель узнал, что разработчица нашла новую работу на нее стали взваливать больше задач, хамить и откровенно прессовать" Это как она уволилась или нет, если работодатель бывший то как он может прессовать??? и т.д и т.п.
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20k
Виталий Касандров Час назад
Что Катя делала в гиганте мировой айти индустрии Грузии ?
Вот явно какой то незаконной хренью компания занималась.
От службы безопасности сбербанка до какой нибудь ВВС.
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8k
Фельдъегерь Час назад
компания правильно делает что молчит, эти "твиттерские" побулькают да забудут, а время свое на них тратить что-то объясняя это такое...
а девочка эта со своим митингующим другом походу "релоканты", могли бы и в западную компанию устроиться, а не на "кровавый режим" работать, уж там-то наверняка стресса поменьше
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903
ruslan d Час назад
Вот зачем так себя доводить ... это же просто работа ...
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