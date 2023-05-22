В Твиттере завирусилась история про разработчицу, которая умерла из-за стресса, вызванного работой

Со слов ее подруги, девушка уволилась из IT-компании и ушла работать в ней как ИП, выполняя задачи вне штата. Когда бывший работодатель узнал, что разработчица нашла новую работу — на нее стали взваливать больше задач, хамить и откровенно прессовать.
На фоне имеющегося заболевания, стресс хуже влиял на ее здоровье, а все просьбы взять отпуск игнорировались, пока девушке не стало плохо прямо во время созвона. К сожалению, до своего отпуска она не дожила.
Прямо сейчас вокруг белорусской IT-компании разразился скандал, твиттерские требуют ответить за свои действия и дать объяснение ситуации. Компания молчит.
Источник:
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Очень похоже на вброс. Ещё какие-то твиторские вообразили что перед ними надо отчитываться. Совсем поехали кукухой.
А потом захотела уйти окончательно, но по договору была обязана закончить какие-то проекты.
У нас, например, так поступили с водителями.
Они все стали ИП со своим авто.
Это, как объяснили, проще, чем держать водителя в штате.
Иначе возникают, якобы, какие-то тонкости для фирмы по содержанию автопарка.
Вот явно какой то незаконной хренью компания занималась.
От службы безопасности сбербанка до какой нибудь ВВС.
а девочка эта со своим митингующим другом походу "релоканты", могли бы и в западную компанию устроиться, а не на "кровавый режим" работать, уж там-то наверняка стресса поменьше