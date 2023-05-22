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"Можно ли проверять чужой телефон?": пользователи рассказали свои истории о недоверии

"Можно ли проверять чужой телефон?": пользователи рассказали свои истории о недоверии

Автор:
22 мая 2023 11:16
Сообщество : Истории из жизни
Метки: доверие   доверять партнеру или нет   лезть в чужой телефон   отношени я   читать переписки   чужие переписки   
2181
14

В Твиттере подняли тему о том, можно ли читать чужие переписки и проверять телефон в отношениях. Кто-то кричит о тотальном недоверии и личном пространстве, другие знают об изменах. Так проверять в итоге плохо или нет? Давай узнаем о чужом опыте.

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А как вы думаете, можно ли залазить в чужой телефон?

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Метки: доверие   доверять партнеру или нет   лезть в чужой телефон   отношени я   читать переписки   чужие переписки   
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8k
Гомерчик Час назад
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Показать 1 ответ
40k
Example 6.2.6 42 минуты назад
Человек должен иметь право на свои секреты. Не надо читать чужие переписки, даже если это вам доступно. Там может быть что-то написано в шутку, или в сердцах, а вы воспримите это как персональную обиду, или начнёте к человек относится по другому. В конце концов - если доверяете, так доверяйте, а если лезете читать - то о каком доверии идёт речь? В моём персональном случае, на телефоне есть бизнес переписка, которую из соображений безопасности, я никому не показываю, потому что это разговор между мной и партнёрами.. других он не касается, ни жены, ни мамы, ни детей. Банально, если бизнес партнёр узнает, что наша переписка о ценах в тех или иных тендерах, станет достоянием третьих лиц, он просто перестанет мне доверять.. потому что если жена читает твой телефон, то мало ли кто ещё может почитать.. вот просочится инфа, по чём мы продаём то или иное изделие, а конкурент узнает и даст на рубль меньше, и для нас это уже потеря контракта. У меня и рабочий телефон есть, но если твой личный бегут проверять, то второй шаг - и рабочий смотреть начнут.. мало ли с какой любовницей я там переписываться могу. Поэтому надо оставлять личное пространство своей половинке. Кстати тоже самое про детей.. у них есть телефоны, и не стоит их читать, волосы дыбов встанут о того что они там порой могут писать. Вспомните себя в детстве, как вы шутили и о чём общались со сверстниками, пока мамка не видит... Доверие на то и доверие, что не нуждется в постоянной перепроверке. А если вам хотят изменить, поверьте, это сделают и без переписок по мобильнику или в соц сетей. Люди крайне изобретательны если хотят что-то скрыть, особенно если к ним настойчиво лезут с предложением "покажи что ты там пишешь и кому звонишь".
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892
ruslan d 59 минут назад
Сам не лезу в чужие телефоны и свой не даю ...
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5k
Наталья 59 минут назад
никогда не залезу ни в телефон мужа, ни в портмоне. Он- аналогично. Я пароль то на картах его запомнить не могу, если беру, то каждый раз спрашиваю))))))) и он на моих не помнит))))
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3k
Еркен Час назад
Можно ли доверять кому-то с полной уверенностью, что тебя не обманывают? - ну конечно же нет. Доверять ты можешь только себе самому, если мы и занимаемся самообманом, то хотя бы частично осознаем это. В отношениях полного контроля не добьешься, и при желании изменить/обмануть могут все, поэтому просто нужно спокойно к этому относится вы можете не знать и жить счастливо, или узнать и потом переживать первое время, но потом все равно жить счастлива. Пусть страдает тот, кто обманывает или изменяет, "нет страшнее измены на свете, чем измена себе самому".
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508
RDV Час назад
Комментарий к фото
так че там палево какое то, если надо удалять?)
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508
RDV Час назад
Комментарий к фото
потому что "доверяй, но проверяй")
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