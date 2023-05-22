"Можно ли проверять чужой телефон?": пользователи рассказали свои истории о недоверии

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В Твиттере подняли тему о том, можно ли читать чужие переписки и проверять телефон в отношениях. Кто-то кричит о тотальном недоверии и личном пространстве, другие знают об изменах. Так проверять в итоге плохо или нет? Давай узнаем о чужом опыте.
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А как вы думаете, можно ли залазить в чужой телефон?
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