Женщину в Латвии осудили за взятку инспектору CSDD, чтобы ее муж сдавал экзамен на русском языке

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Рижский городской суд приговорил женщину к условному тюремному сроку за дачу взятки инспектору в Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD).
В октябре прошлого года женщина дала экзаменатору Дирекции безопасности дорожного движения 20 евро, чтобы ее муж сдавал экзамен по вождению на русском языке.
Суд приговорил женщину к десяти месяцам лишения свободы, но наказание было заменено на условное с испытательным сроком в один год и шесть месяцев.
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Метки: наци права прибалтика
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При союзе там заставляли эти недонаречия тормозной деревенщины учить и сейчас заставляют... может не стоит оживлять то что мертво по сути и по факту? Есть русский есть английский, а всё остальное в музей
А можно сдавать экзамены ПДД в России на татарском, марийском и других языках?
К евреям отношения не имею, но нацизм ваш увидел.)