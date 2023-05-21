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Женщину в Латвии осудили за взятку инспектору CSDD, чтобы ее муж сдавал экзамен на русском языке

Женщину в Латвии осудили за взятку инспектору CSDD, чтобы ее муж сдавал экзамен на русском языке

Автор:
21 мая 2023 17:32
Метки: наци   права   прибалтика   
348
1

Рижский городской суд приговорил женщину к условному тюремному сроку за дачу взятки инспектору в Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD).

В октябре прошлого года женщина дала экзаменатору Дирекции безопасности дорожного движения 20 евро, чтобы ее муж сдавал экзамен по вождению на русском языке.

Суд приговорил женщину к десяти месяцам лишения свободы, но наказание было заменено на условное с испытательным сроком в один год и шесть месяцев.

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Метки: наци   права   прибалтика   
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28  комментариев
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175
Иван Петров 2 часа назад
При так называемом "тоталитарном оккупационном русском режиме" (Krievu laika) никому и в голову не приходило создавать языковую инквизицию по гонению на латышский язык. Так же не только не запрещалось обучение на латышском, но и всячески поддерживалось. Вливались огромные средства (в том числе и из общесоюзной казны) на латышскую культуру - кинематограф, этнографическое направление, искусство, всевозможные национальные песенные, танцевальные конкурсы и праздники... Существовал институт национальных кадров, когда в элитные советские ВУЗы латыши (даже не знающие толком русский язык) поступали без экзаменов. Это при том, что конкурс был в десятки претендентов (прекрасно владеющих русским и значительно более подготовленных по предметам) на место! Национализм - всегда удушающая мерзкое и зловонное явление, которое постепенно отравляет людям мозги.
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1
Виктор 8 минут назад
40 лет проработал в рыболовецком флоте Латвии, но мне и в голову по молодости не приходило, что бы скатилось все до такого чудовищного уровня, когда одна языковая часть населения гнобит другую. Это все очередные пробития уже не первых уровней дна...
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303
устал я от вас 21 минуту назад
Ну так ничего удивительного, местную тормозную мову вообще по сути учить смысла нет, только для потешного общения с местными деревенскими придурками...
При союзе там заставляли эти недонаречия тормозной деревенщины учить и сейчас заставляют... может не стоит оживлять то что мертво по сути и по факту? Есть русский есть английский, а всё остальное в музей
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109
Ашот Углумбеков 23 минуты назад
Осудили, за то что она дала денег, что тот говорил, на языке который понимает ее муж. КНАБ поймал чиновника выписывающего себе премии( нет это не коррупция) и они ему штраф просто выписали! Господа все этой край!! Какая на демократия это чистой воды Германии в 30-40… народ одумайтесь поддерживая это все вы принимаете непосредственное участие.
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4k
Трям 49 минут назад
Проститутская страна с кучей питарасов и пендосских рабов!
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1k
Bosk 52 минуты назад
Три года назад моему другу в Елгаве предлагали выбор, сдавать на русском или латышском, а обучение только на латышском.
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901
Шурман Час назад
Там было по другому , она качала права что бы он сдавал на Русском и не нужно хрени писать ! . Можно сдать с переводчиком но за это заплати денег отдельных и они гораздо больше чем 20 евро . Вот такой херней пишут всякую Куету , в Европе я вообще не сдам на Русском ни чего , проверенном с 99 года а права я получил в 96 сплава богу их признали без всякой хрене . Ну не знаешь язык то сиди ты в жопе , особенно в Латвии 62 процента его не знают а с законами нациков быстро его не выучишь . Я приехал в Европу почти молодой и знаю 4 языка и иногда забываю Русский и думаю вообще на фламандском и что мне теперь писать всем что бы они по Русский все за меня делали ? :) Кенты ржут говорят ты когда материться начинаешь то на Русском а потом хрен поймешь :) Живешь в стране так учи . Мне этот Латышский побоку хотя у меня там хватает недвига но я гражданин других стран и с всеми говорю по Русский и отказа в не разговоре не слышал , наверное внешность располагает :) мне вчера даже испанская полиция ни в чем не отказала :) помогли колесо накачать и пожелали приятной рыбалки :)))))
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109
Ашот Углумбеков BenderRodriguez 20 минут назад
Действительно. Крым и Донбасс не ныли, а реальными действиями этому нациковскому беспределу противостояли и противостоят.
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913
Gigantes Час назад
Что бы эту ё.б.аную латвию смыло в их балтийский прибой
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356
Elise Norge 2 часа назад
Жители Донбасса как раз в том числе и по такой причине решили защищать себя с оружием в руках. Они обеспечивают будущее своих детей, которые в праве говорить на своём историческом языке!
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21
Александр 2 часа назад
так возмущает сам факт попытки дачи взятки или обязанность сдавать экзамен на государственном языке ?
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356
Elise Norge Александр 2 часа назад
Тема взятки, как таковой, тут вообще неинтересна и просто пустопорожним фоном. Главным же является сам факт преступных националистических законов, что ущемляют языковые права значительной части населения.
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5k
Мухамедов Александр Ашурович 2 часа назад
Народ....Латвия-это государство, в котором узаконен именно латвийский язык. Меня бесят "русскоговорящие" латыши(литовцы, эстонцы) они "русскоговорящие) так же как этнические прибалты, добивались самостоятельности для этих стран и теперь почему то возмущаются тому что им закрывают русские школы....гляньте в Германии масса русскоговорящих людей, все желающие могут водить своих детей в ВОСКРЕСНЫЕ школы для изучения русского языка, и я не совсем понимаю как это можно жить в стране, которая уже 30 лет не имеет никакого отношения к России и не знать ГОСУДАРСТВЕННОГО языка, тем более что этот фрукт сдавал на ПРАВА, сколько ему лет???
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424
Glot Remmy Мухамедов Александр Ашурович 2 часа назад
В Латвии население делится на две равные языковые группы. В этом случае Латвия обязана иметь два государственных языка. Точка! Именно по этой же причине Донбасс решил взять в руки оружие и отстаивать себя в качестве русскоязычного региона со своими правами и со своими ценностями. Хватит оправдывать фашиков
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143
Sergo Timm Мухамедов Александр Ашурович Час назад
а почему в Израиле,где я живу и где никоим образом, русский не яляется ни государственным,ни историческим разрешено сдавать экзамены на права именно на нем?!ответ нужен или сами поймете?потому что власть уважает ВСЕХ своих граждан, ине делит их на лояльно государственно язычных,или не подходящих под эту категорию
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57k
Опиум для народа 2 часа назад
А в России что было бы за дачу взятки лицу при исполнении за сдачу экзаменов ПДД?
А можно сдавать экзамены ПДД в России на татарском, марийском и других языках?
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