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Вагоны грузового поезда сошли с путей на Забайкальской железной дороге

Вагоны грузового поезда сошли с путей на Забайкальской железной дороге

Автор:
21 мая 2023 13:00
Метки: Забайкальская железная дорога   ЧП   сошел с путей   
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По данным заместителя председателя правительства края Алексея Сергейкина, произошёл сход 13 вагонов, 8 из которых опрокинулись. На месте ведутся аварийно-восстановительные работы. Пострадавших нет. Движение приостановлено.

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Метки: Забайкальская железная дорога   ЧП   сошел с путей   
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