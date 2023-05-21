Вагоны грузового поезда сошли с путей на Забайкальской железной дороге

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По данным заместителя председателя правительства края Алексея Сергейкина, произошёл сход 13 вагонов, 8 из которых опрокинулись. На месте ведутся аварийно-восстановительные работы. Пострадавших нет. Движение приостановлено.
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