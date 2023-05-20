В городе постоянно кипят работы: копают...много копают. Можно подумать, что ищут утерянные сокровища? А ведь на самом деле ищут) При стройке, реставрации и всевозможном благоустройстве действительно находят ценные экземпляры. Когда благоустройство начинается, археологи на 100% используют свой шанс. Хотя, казалось бы, вдоль и поперек все исследовали, но каждый год находят тысячи новых артефактов.
С начала этого года археологи во время плановых наблюдений за различными земляными работами уже нашли более 4 000 артефактов. За прошедший 2022 год - порядка 12 тыс. различных предметов, имеющих историческую ценность. А за предыдущие 12 лет археологические коллекции Москвы пополнили около 90 тыс. находок!
В прошлом году археологи работали на 650 площадках. Вообще археологи получили возможность проводить раскопки в масштабах, о которых ранее и мечтать не могли)
Находки, сделанные на территории Городской клинической больницы № 23 им. И.В. Давыдовского (улица Яузская, д. 11), охватывают четыре столетия. А получены были они в ходе ее комплексной реконструкции. Среди них:
Медная медаль в память о коронации императрицы Анны Иоанновны, отчеканенная на Московском монетном дворе в 1730 г.
На аверсе медали помещено официальное изображение императрицы в короне, горностаевой мантии, с Орденом св. Андрея Первозванного. Круговая надпись гласит: Б. М. АННА. ИМПЕРАТРИЦА И САМОДЕРЖ. ВСЕРОСИСКАЯ (Божьей милостью Анна, императрица и самодержица Всероссийская).
Внизу подпись главного медальера Московского монетного двора И.Т. Лефкена: 10:LEEFKEN. F. (Лефкен исполнил).
На реверсе императрицу окружают три женские фигуры, олицетворяющие Веру, Надежду, Любовь. Вера с крестом в руке, вручает императрице скипетр. Надежда с якорем — державу; Любовь с младенцем на руках возлагает на Анну Иоанновну корону.
Пролежав в земле несколько столетий, медаль была сильно повреждена коррозией. Но реставраторам удалось ее бережно очистить и восстановить.
В XVIII в. на территории больницы располагалась косторезная мастерская. Об этом свидетельствуют найденные заготовки для костяных пуговиц
В годы войны, по всей видимости, здесь работала небольшая мастерская по изготовлению медных знаков. Об этом свидетельствуют найденные заготовки нагрудных знаков «Отличный артиллерист» и «Гвардия», учрежденных 21 мая 1942 года
Помимо профессиональных раскопок ценные находки часто делают сотрудники городских служб в ходе обычных ремонтных работ. Так случилось с надгробной плитой Марии Плещеевой с некрополя утраченного храма Св. Николая в Гнездниках.
Во время прокладки инженерных коммуникаций в Большом Гнездниковском переулке строители наткнулись на почти квадратную белокаменную массивную плиту с искусной резьбой.
Надпись сообщает о смерти юной Марии Плещеевой в ноябре 1702 года. Благодаря находке археологи смогли уточнить некоторые детали биографий членов этого старого московского служилого рода, сподвижников Петра I. Плита была передана в Музей Москвы и стала экспонатом выставки «История Москвы для детей и взрослых».
А при проведении земляных работ по расширению полосы отвода Московско-Курской железной дороги в районе улицы Казакова был обнаружен металлический сейф.
Более 100 лет назад сейф был изготовлен московской фирмой Меллера (W.Moeller), которая на Всемирной универсальной выставке 1901 г. в Париже была награждена медалью за отличное качество продукции. Владельцы фирмы знали толк не только в сейфах, но и в маркетинге – в тайник каждого десятого сейфа они закладывали бриллиант весом в один карат (0,2 грамма).
На Гоголевском бульваре было обнаружено кремневое орудие эпохи неолита – нож или наконечник дротика, датируемый примерно IV тыс. до н.э. Историки определили его как артефакт льяловской культуры – поселений охотников и рыболовов, живших между Окой и В
Ну улицах Тверская и Долгоруковская были сделаны интересные находки курительных трубок конца XVIII-XIХ вв. На одной их них, выполненной из белой глины с желтой поливой, изображен профиль античного воина. А другая трубка - из красной глины – имеет фор
Здесь же на Тверской, нашли несколько аптечных гирек XVIII-XIХ вв. Обнаруженные гирьки соответствуют массе в 1 и 2 драхмы, а также 3 и 4 гран, это аптекарская система веса утвердилась в России в начале XVIII века
Все находки после реставрации попадут в фонды музеев Москвы.
Источник:
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П.С. это такой археологический юмор.