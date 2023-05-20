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Зачем Собянин копает Москву?

Зачем Собянин копает Москву?

Автор:
20 мая 2023 15:07
Метки: Москва   археология   раскопки   
692
13

В городе постоянно кипят работы: копают...много копают. Можно подумать, что ищут утерянные сокровища? А ведь на самом деле ищут) При стройке, реставрации и всевозможном благоустройстве действительно находят ценные экземпляры. Когда благоустройство начинается, археологи на 100% используют свой шанс. Хотя, казалось бы, вдоль и поперек все исследовали, но каждый год находят тысячи новых артефактов.

С начала этого года археологи во время плановых наблюдений за различными земляными работами уже нашли более 4 000 артефактов. За прошедший 2022 год - порядка 12 тыс. различных предметов, имеющих историческую ценность. А за предыдущие 12 лет археологические коллекции Москвы пополнили около 90 тыс. находок!

В прошлом году археологи работали на 650 площадках. Вообще археологи получили возможность проводить раскопки в масштабах, о которых ранее и мечтать не могли)


Находки, сделанные на территории Городской клинической больницы № 23 им. И.В. Давыдовского (улица Яузская, д. 11), охватывают четыре столетия. А получены были они в ходе ее комплексной реконструкции. Среди них:


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На аверсе медали помещено официальное изображение императрицы в короне, горностаевой мантии, с Орденом св. Андрея Первозванного. Круговая надпись гласит: Б. М. АННА. ИМПЕРАТРИЦА И САМОДЕРЖ. ВСЕРОСИСКАЯ (Божьей милостью Анна, императрица и самодержица Всероссийская).


Внизу подпись главного медальера Московского монетного двора И.Т. Лефкена: 10:LEEFKEN. F. (Лефкен исполнил).


На реверсе императрицу окружают три женские фигуры, олицетворяющие Веру, Надежду, Любовь. Вера с крестом в руке, вручает императрице скипетр. Надежда с якорем — державу; Любовь с младенцем на руках возлагает на Анну Иоанновну корону.


Пролежав в земле несколько столетий, медаль была сильно повреждена коррозией. Но реставраторам удалось ее бережно очистить и восстановить.


Во время прокладки инженерных коммуникаций в Большом Гнездниковском переулке строители наткнулись на почти квадратную белокаменную массивную плиту с искусной резьбой.


Надпись сообщает о смерти юной Марии Плещеевой в ноябре 1702 года. Благодаря находке археологи смогли уточнить некоторые детали биографий членов этого старого московского служилого рода, сподвижников Петра I. Плита была передана в Музей Москвы и стала экспонатом выставки «История Москвы для детей и взрослых».


Более 100 лет назад сейф был изготовлен московской фирмой Меллера (W.Moeller), которая на Всемирной универсальной выставке 1901 г. в Париже была награждена медалью за отличное качество продукции. Владельцы фирмы знали толк не только в сейфах, но и в маркетинге – в тайник каждого десятого сейфа они закладывали бриллиант весом в один карат (0,2 грамма).


Все находки после реставрации попадут в фонды музеев Москвы.

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Метки: Москва   археология   раскопки   
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9  комментариев
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5k
satra 10 часов назад
Археология показывает, что древние люди селились вдоль будущих автострад.
П.С. это такой археологический юмор.
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522
Андрей 7 минут назад
Вы лучше карту карстов или геологических рисков Москвы посмотрите.... Вот реально не хотелось бы главным геологом на собяниских хотелках оказаться....
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9k
Billi_Bons 5 часов назад
ССС ищет куда Юрий Михайлович свои мильЁны закопал.
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64k
doker 5 часов назад
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33k
Андрей Иванов 7 часов назад
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4k
Трям 8 часов назад
Потому что он далбайоб!
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7k
Дмитрий 8 часов назад
По мне так эти новости не то что бы интереснее того говна, которое сейчас творится мире, а скорее подтверждение того, что есть ведь и ещё что-то кроме: Украины, Зеленского, Байдена, Блинкена и т.д., и т.п.....
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1k
kehlalex 9 часов назад
Собянин просто карту кладов в интернете купил. теперь ищет...
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