С начала этого года археологи во время плановых наблюдений за различными земляными работами уже нашли более 4 000 артефактов. За прошедший 2022 год - порядка 12 тыс. различных предметов, имеющих историческую ценность. А за предыдущие 12 лет археологические коллекции Москвы пополнили около 90 тыс. находок!

В прошлом году археологи работали на 650 площадках. Вообще археологи получили возможность проводить раскопки в масштабах, о которых ранее и мечтать не могли)

Находки, сделанные на территории Городской клинической больницы № 23 им. И.В. Давыдовского (улица Яузская, д. 11), охватывают четыре столетия. А получены были они в ходе ее комплексной реконструкции. Среди них: