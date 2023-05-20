«Взгляд разума»: 14 сильных снимков с престижной фотопремии

Фотография популярна как никогда раньше, ведь техника в наши дни стала гораздо доступней, чем три десятилетия назад. Но как среди фотографов найти новые таланты? Для этого существуют премии, и одна из них — All About Photo Awards. Фотографы со всего мира участвуют в этом конкурсе, а победители получают денежные призы. Однако деньги — далеко не главное в этом соревновании, это еще и отличный шанс стать узнаваемым.

Уличный артист из Нигерии