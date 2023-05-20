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«Взгляд разума»: 14 сильных снимков с престижной фотопремии

«Взгляд разума»: 14 сильных снимков с престижной фотопремии

Автор:
20 мая 2023 09:41
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   взгляд   кадр   люди   снимок   фото   
771
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От уличных артистов Нигерии до северных народов России.

Фотография популярна как никогда раньше, ведь техника в наши дни стала гораздо доступней, чем три десятилетия назад. Но как среди фотографов найти новые таланты? Для этого существуют премии, и одна из них — All About Photo Awards. Фотографы со всего мира участвуют в этом конкурсе, а победители получают денежные призы. Однако деньги — далеко не главное в этом соревновании, это еще и отличный шанс стать узнаваемым.


Уличный артист из Нигерии

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Бабушка шьет игрушку и наблюдает за танцующей внучкой


Любопытный малыш


Время игр в ванной


Снимок получил название «Измени мысль»: учительница со своими учениками, Бангладеш


Изгнание злых духов во время Весеннего фестиваля в Китае


Прыжок в небе


Жители немецкой деревни Лутцерат и гигантский экскаватор: протесты против добычи угля


«Саамы, привыкшие жить в тундре»: жара на Кольском полуострове


Традиционное конное представление тбурида в Марокко


Фотография, взявшая золото


Прошлое и настоящее Гагаузии (регион Молдовы)


Родео — опасный вид спорта

Маленький Роман выглядывает из чума на севере Сибири

Этот малыш родился в семье ненцев.

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Метки: в мире   взгляд   кадр   люди   снимок   фото   
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1  комментарий
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SolomonA 48 минут назад
Два фото в заголовке под общим названием "Взгляд разума" - ну просто совсем не расизм.... Вот ни грамма.
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