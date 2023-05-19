Туристы из России попали в перестрелку в Киргизии

Большая группа российских туристов из 18 человек, среди которых также находились гражданка Франции и один белорус, оказались не в то время и не в том месте, попав в самый эпицентр антитеррористической операции. Путешественники заселились в дом, вторую половину которого, как выяснилось впоследствии, арендовал вооруженный до зубов грабитель.



Инцидент произошёл 17 мая в селе Дмитриевка, что расположена в 30 км от Бишкека. Киргизские силовики рано утром пришли к дому и попытались задержать преступника. Но без боя тот сдаваться не собирался и в спецназ полетели пули и гранаты. Собственно, от стрельбы под окнами туристы и проснулись.