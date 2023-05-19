FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Путешествия 2586 постов • 521 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Путешествия
Туристы из России попали в перестрелку в Киргизии

Туристы из России попали в перестрелку в Киргизии

Автор:
19 мая 2023 18:17
Сообщество : Путешествия
Метки: Антитеррористическая операция   Киргизия   Россия   видео   документы   перестрелка   туристы   
1032
1
4

Да что вы знаете о неудачных путешествиях!

Большая группа российских туристов из 18 человек, среди которых также находились гражданка Франции и один белорус, оказались не в то время и не в том месте, попав в самый эпицентр антитеррористической операции. Путешественники заселились в дом, вторую половину которого, как выяснилось впоследствии, арендовал вооруженный до зубов грабитель.

Инцидент произошёл 17 мая в селе Дмитриевка, что расположена в 30 км от Бишкека. Киргизские силовики рано утром пришли к дому и попытались задержать преступника. Но без боя тот сдаваться не собирался и в спецназ полетели пули и гранаты. Собственно, от стрельбы под окнами туристы и проснулись.

Турист Анатолий Ломакин поделился с журналистами подробностями:


В 5.45 утра проснулся от того, что услышал удары в калитку, какой-то крик и хлопки. Увидели очень много людей, которые прячась бежали под окнами. Они сказали, что из полиции. В чём были выбежали на улицу. Он начал закидывать полицейских гранатами, сотрудники полиции начали прибывать со всех сторон, дорогу перекрыли, потом появилась бронетехника, раненых увозили. Бронетехника стреляла из пушек. Это был ужас. Дом разрушен полностью, полностью сгорел.

Полицейские вывели туристов из здания в самый разгар перестрелки. К счастью, никого не зацепило. Затем в ход пошла "тяжёлая артиллерия", по дому начали бить из крупнокалиберных пулемётов, установленных на бронетранспортёрах. После такой обработки дом превратился в груды обломков и пепла. А вместе с ним сгинули и все вещи туристов, включая документы.

Сейчас не самые удачливые путешественники проживают в общежитии. Им помогают волонтёры, которые уже снабдили их вещами, телефонами, средствами гигиены и деньгами. Сообщается, что сегодня пострадавших туристов повезли в министерство иностранных дел, и даже сам президент Киргизии взял ситуацию под личный контроль. Паспорта скоро будут готовы.

В общем, если учитывать, что туристы остались целы и невредимы, то всё закончилось благополучно. Будет что вспомнить.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Путешествия"
Метки: Антитеррористическая операция   Киргизия   Россия   видео   документы   перестрелка   туристы   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Андрей Крылов 12 минут назад
А нефиг ездить туа. где всё мутно и непредсказуемо. А раз уж поехел, то что чего бухтеть?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Дмитрий 3 минуты назад
Та-да-да-да-дам! Хеппи, бл...ь, энд!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Андрей Крылов 9 минут назад
А нефиг ездить туда, где всё мутно и непредсказуемо. А раз уж поехел, то что чего бухтеть и жаловаться?
Впрочем, туристы вроде не пострадали и не бухтят, и не жалуются. Ну попали в центр событий. Все живы, и слава Богу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

152533



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила число тех, кому нужен питомец
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила...
Набирающие популярность в сообществах
Жгут&nbsp; Эсмарха не подходит для армии!
Жгут  Эсмарха не подходит для армии!
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Apple украла дизайн у Nothing и выпустила наушники (3 фото + видео)
Apple украла дизайн у Nothing и выпустила наушники (3 фото + видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Опять всё испортила

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#Прикол#ДТП#история#позитив#забавно#Россия#СССР#фильм
#Юмор#автомир#люди#в мире#аварии#США#факты#истории#Реакция#Еда
#машина#интересно#животные#интересное#авто аварии#Автовсячина#подборка#кино#собака#Италия
Обзор беспроводного пылесоса Redkey W12 Pro со станцией самоочистки Обзор беспроводного пылесоса Redkey W12 Pro со станцией самоочистки Опытная сотрудница магазина не позволила девушке украсть украшение Опытная сотрудница магазина не позволила девушке украсть украшение Музыкальные колонны индийских храмов Музыкальные колонны индийских храмов Необычное предложение руки и сердца Необычное предложение руки и сердца Бегущая по дороге лошадь чуть не врезалась в автомобиль Бегущая по дороге лошадь чуть не врезалась в автомобиль Стала известна дата выхода нового сезона "Футурамы" Стала известна дата выхода нового сезона "Футурамы"

На что жалуетесь?

Вернуться