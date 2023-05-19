Туристы из России попали в перестрелку в Киргизии

Да что вы знаете о неудачных путешествиях!
Большая группа российских туристов из 18 человек, среди которых также находились гражданка Франции и один белорус, оказались не в то время и не в том месте, попав в самый эпицентр антитеррористической операции. Путешественники заселились в дом, вторую половину которого, как выяснилось впоследствии, арендовал вооруженный до зубов грабитель.
Инцидент произошёл 17 мая в селе Дмитриевка, что расположена в 30 км от Бишкека. Киргизские силовики рано утром пришли к дому и попытались задержать преступника. Но без боя тот сдаваться не собирался и в спецназ полетели пули и гранаты. Собственно, от стрельбы под окнами туристы и проснулись.
Источник:
Турист Анатолий Ломакин поделился с журналистами подробностями:
В 5.45 утра проснулся от того, что услышал удары в калитку, какой-то крик и хлопки. Увидели очень много людей, которые прячась бежали под окнами. Они сказали, что из полиции. В чём были выбежали на улицу. Он начал закидывать полицейских гранатами, сотрудники полиции начали прибывать со всех сторон, дорогу перекрыли, потом появилась бронетехника, раненых увозили. Бронетехника стреляла из пушек. Это был ужас. Дом разрушен полностью, полностью сгорел.
Источник:
Полицейские вывели туристов из здания в самый разгар перестрелки. К счастью, никого не зацепило. Затем в ход пошла "тяжёлая артиллерия", по дому начали бить из крупнокалиберных пулемётов, установленных на бронетранспортёрах. После такой обработки дом превратился в груды обломков и пепла. А вместе с ним сгинули и все вещи туристов, включая документы.
Источник:
Сейчас не самые удачливые путешественники проживают в общежитии. Им помогают волонтёры, которые уже снабдили их вещами, телефонами, средствами гигиены и деньгами. Сообщается, что сегодня пострадавших туристов повезли в министерство иностранных дел, и даже сам президент Киргизии взял ситуацию под личный контроль. Паспорта скоро будут готовы.
Источник:
В общем, если учитывать, что туристы остались целы и невредимы, то всё закончилось благополучно. Будет что вспомнить.
Источник:
- Бегущая по дороге лошадь чуть не врезалась в автомобиль
- Необычное предложение руки и сердца
- Участковый сцепился с подростком, который не хотел пускать его в комнату
- Музыкальные колонны индийских храмов
- Стала известна дата выхода нового сезона "Футурамы"
Впрочем, туристы вроде не пострадали и не бухтят, и не жалуются. Ну попали в центр событий. Все живы, и слава Богу.