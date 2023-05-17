В США начали продавать передвижные личные бункеры

Личные убежища в Америке начали строить ещё в 1950-х. Тогда там разгоняли панику по поводу «красной» угрозы и возможной Третьей мировой. Никто не сомневался, что она будет ядерной и после неё останутся только тараканы и бамбук.

А ещё останутся те, кто заранее подготовит себе бункер с запасами еды, питья и противогазов. Заляжет там, переждёт катастрофу, а потом отстроит новый мир.