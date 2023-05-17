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В США начали продавать передвижные личные бункеры

В США начали продавать передвижные личные бункеры

Автор:
17 мая 2023 17:14
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: США   Третья мировая   бункер   радиация   убежище   ядерная война   
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Как говорится, для всей семьи.

Личные убежища в Америке начали строить ещё в 1950-х. Тогда там разгоняли панику по поводу «красной» угрозы и возможной Третьей мировой. Никто не сомневался, что она будет ядерной и после неё останутся только тараканы и бамбук.

А ещё останутся те, кто заранее подготовит себе бункер с запасами еды, питья и противогазов. Заляжет там, переждёт катастрофу, а потом отстроит новый мир.

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Сейчас это звучит наивно и смешно, а тогда люди на полном серьёзе готовили «схроны» и запасались консервами. В то время и появились конторы, которые строили личные бомбоубежища и неплохо зарабатывали на общественных фобиях.

Потом истерия поутихла и люди постепенно пришли в себя. Возможно, поняли, что ядерной войны не ожидается. А может сообразили, что в случае чего, ни в каком убежище они долго не усидят.

Но когда наступил славный 2020 год и по миру пополз коронавирус, спрос на убежища снова подскочил. И лидером тут опять стали США. По оценкам компании Rising S Bunkers, за время пандемии число запросов на данный тип недвижимости увеличилось на 2000%. Ещё один американский игрок — девелопер Vivos — оценивает рост рынка в 500%. Как вещал директор Vivos:

Бункеры дают людям чувство контроля над ситуацией, ощущение, что они могут постоять за себя. Новообретённая популярность убежищ отражает общую тенденцию к повышению готовности к стихийным бедствиям и другим потенциальным форс-мажорам. Поведение, которое раньше казалось параноидальным, например накопление запасов продовольствия, в свете продолжающейся пандемии выглядит нормальным, а временами даже целесообразным.

Ну а владелец Survival Realty Brokerage Services Джонатан Роулз, и вовсе уверял доверчивых сограждан, лучше бункера - ничего нет:

Люди ищут любые возможности обеспечить надежное будущее себе и своей семье в социальном, политическом, расовом, религиозном отношении. И частью данной стратегии может стать строительство бункера.

Пандемия закончилась, а страсть американцев к бункерам - нет. Теперь им предлагают купить мобильный вариант: со счётчиком Гейгера, метеостанцией, спутниковым интернетом, системой очистки воздуха, дроном в комплекте и с кучей других прибамбасов.

Например, есть кухня с раковиной и двумя конфорками. А также есть спрей для отпугивания медведей. При их появлении, нужно жать кнопочку и из бункера вырвется струя вонючего спрея, которая разгонит косолапых.

Стоит такое чудо $67 000 (5,2 млн. рублей). А за дополнительные $25 000 (1,9 млн. рублей) можно заказать пуленепробиваемую обшивку. Видимо, тоже от медведей.

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Метки: США   Третья мировая   бункер   радиация   убежище   ядерная война   
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8  комментариев
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14k
котегRUS 59 минут назад
меня удивляет, - почему Мы, Русские, думаем о Доброте, Мире, Счастье для людей, Согласии между нациями...
а американцы думают иначе... о смерти, о спасении своей жопы в случае удара ЯО, о своем превосходстве (даже в рамках своей страны не говоря об остальном мире), кто им вбил в мозги что они должны иметь в своём доме по несколько стволов "для самообороны" - от кого спрашивается ?
Из какого говна, черт побери, они сделаны ??
Почему им тесно на этой планете с остальными людьми ???

Одни вопросы...
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4k
MPEG-8 Минуту назад
Онли бизнес, во времена Карибского кризиса многие предприимчивые ребята в штатах неплохо так заработали на массовой истерии по поводу ядерного удара из СССР.
Есть неплохая комедия Взрыв из прошлого с Бренданом Фрэйзером и Алисией Сильверстоун.
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2k
PbIBOK 54 минуты назад
Всё-равно они все сдохнут, а мы в рай попадём...
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1k
Эрик Час назад
Обычный авто-кемпер, такие в РФ от 299 тыс. руб. до 1200 тыс. руб. продают производители.
Подумываю и себе, для активного отдыха, прикупить, либо "Каплю" либо "Кочевник".
Как говаривал старший брат Данилы - уроды, блин.
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