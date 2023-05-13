Работники завода по производству дверей "Феррони" успели заснять начало крупного пожара

В Тольятти Самарской области полыхает покрасочный цех предприятия по производству дверей и окон "Феррони" на площади 6 тысяч квадратных метров. По предварительным данным никто не пострадал - работники предприятия успели эвакуироваться.
В Тольятти горит завод по производству дверей и окон "Феррони":
Очевидцы выкладывают в Сеть, как сотрудники предприятия в панике покидают помещение, а также кадры пожара:
А на этом видео кадры самого начала пожара, которое успели заснять рабочие:
И видеокадры огненной стихии, уже захватившей цех изнутри:
По данным СМИ, пострадавших нет. На месте ЧП работают пожарные:
Кровля в горящем покрасочном цехе предприятия частично обрушилась, погибших и пострадавших нет, тем не менее в МЧС РФ сообщили об увеличении группировки по тушению до 314 человек и 69 единиц техники.
Причина возгорания пока не называется.
Источник:
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Короче как обычно: "Да нахрена нам обслуживание за такие деньги!?? Нам бумаги и за 2000р. в месяц подпишут! А вы тут будете постоянно лазить, менять что-то за наш счёт, да ещё и денег требуете в 5 раз больше!"