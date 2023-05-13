Работники завода по производству дверей "Феррони" успели заснять начало крупного пожара

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Когда казалось бы, что удивить уже нечем... а тут — бац и... двери!

Путешественник 10 лет фотографировал двери в разных странах

Враг точно не пройдёт: защита своего жилища на все сто

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