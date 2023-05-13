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Работники завода по производству дверей "Феррони" успели заснять начало крупного пожара

Работники завода по производству дверей "Феррони" успели заснять начало крупного пожара

Автор:
13 мая 2023 23:20
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Производство   двери   пожар   тольятти   феррони   цех   
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В Тольятти Самарской области полыхает покрасочный цех предприятия по производству дверей и окон "Феррони" на площади 6 тысяч квадратных метров. По предварительным данным никто не пострадал - работники предприятия успели эвакуироваться.

В Тольятти горит завод по производству дверей и окон "Феррони":

Очевидцы выкладывают в Сеть, как сотрудники предприятия в панике покидают помещение, а также кадры пожара:

А на этом видео кадры самого начала пожара, которое успели заснять рабочие:

И видеокадры огненной стихии, уже захватившей цех изнутри:

По данным СМИ, пострадавших нет. На месте ЧП работают пожарные:

Кровля в горящем покрасочном цехе предприятия частично обрушилась, погибших и пострадавших нет, тем не менее в МЧС РФ сообщили об увеличении группировки по тушению до 314 человек и 69 единиц техники.

Причина возгорания пока не называется.

Источник:

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Метки: Производство   двери   пожар   тольятти   феррони   цех   
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12  комментариев
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18k
Александр Полчаса назад
Нет системы пожаротушения, спринклеров.
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1k
zu4ara 4 минуты назад
страховка?
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47k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 20 минут назад
все живы целы ! людей жалко,без работы остались,но с опытом !
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22k
babuby Полчаса назад
Ни АСПТ, ни пожарной сигнализации работающей,....
Короче как обычно: "Да нахрена нам обслуживание за такие деньги!?? Нам бумаги и за 2000р. в месяц подпишут! А вы тут будете постоянно лазить, менять что-то за наш счёт, да ещё и денег требуете в 5 раз больше!"
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2k
Леонид 42 минуты назад
Причина возгорания пока не называется. - Страховка.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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