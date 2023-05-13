Это все имитация

Ролл и суши, подаваемые к столу, всегда сопровождаются приправой васаби. Но если выпадет редкая возможность сравнить вкус соуса, который подают у нас, с аутентичной добавкой, получаемой из Эвтремы японской, разницу заметит не только придирчивый гурман, но и обычный человек. Дело в том, что настоящий васаби можно найти только в Японии, так как после сбора растение быстро теряет свои свойства и его невозможно транспортировать.

Культивировать его тяжело из-за особых условий произрастания: умеренно-теплый климат, высокая влажность воздуха, хорошо дренируемая почва, проточная вода горных ручьев – прохладная и абсолютно чистая. Растет растение очень медленно, корневище созревает к 3-4 годам. Из-за этого стоит оно дорого – $250 за килограмм. Но заплатить за шарик настоящего васаби от 3 до 5 долларов готов далеко не каждый. Поэтому повара придумали имитацию: смесь, приготовленную на основе хрена с добавлением горчицы и красителей.