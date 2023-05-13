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Это все имитация

Это все имитация

Автор:
13 мая 2023 07:29
Метки: Настоящая ваниль   Палочки настоящей корицы   корица   
1477
8

Нет, мы сейчас поговорим не обо всем известных «крабовых палочках» или «красной икре», а о некоторых других продуктах, в которых мы искренне заблуждаемся, считая этот продукт натуральным.

Догадались о чем пойдет речь?

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Ценители азиатской кухни наверняка пробовали салат «спаржа по-корейски». Но не все знают, что к настоящей спарже он не имеет никакого отношения. Непонятно, почему его так называют в странах СНГ, но на самом деле это фучжу – продукт, получаемый в результате переработки соевых бобов. Процесс его получения довольно сложен. Соевые бобы замачивают, измельчают, варят и процеживают. Получившееся соевое молоко кипятят и томят длительное время до появления толстой пленки. Ее снимают специальными палочками и подвешивают для просушки. Эти высохшие, сморщившиеся полоски пленки и есть фучжу или по-японски – юбу. Именно под этими названиями этот продукт известен во всем мире. А настоящая спаржа – это побеги многолетнего травянистого растения Asparagus.

Так выглядит салат из настоящей спаржи.

Ролл и суши, подаваемые к столу, всегда сопровождаются приправой васаби. Но если выпадет редкая возможность сравнить вкус соуса, который подают у нас, с аутентичной добавкой, получаемой из Эвтремы японской, разницу заметит не только придирчивый гурман, но и обычный человек. Дело в том, что настоящий васаби можно найти только в Японии, так как после сбора растение быстро теряет свои свойства и его невозможно транспортировать.


Культивировать его тяжело из-за особых условий произрастания: умеренно-теплый климат, высокая влажность воздуха, хорошо дренируемая почва, проточная вода горных ручьев – прохладная и абсолютно чистая. Растет растение очень медленно, корневище созревает к 3-4 годам. Из-за этого стоит оно дорого – $250 за килограмм. Но заплатить за шарик настоящего васаби от 3 до 5 долларов готов далеко не каждый. Поэтому повара придумали имитацию: смесь, приготовленную на основе хрена с добавлением горчицы и красителей.

Приправа из настоящего васаби, выросшего в дикой природе, называется хонвасаби. Это большая редкость, мало кому доступная даже в Японии. В промышленных масштабах выращивают более неприхотливый и не такой дорогой васаби-дайкон. На рынке он продается в виде пасты, порошка или таблеток.

Ваниль – пряность с насыщенным, запоминающимся ароматом, широко применяющаяся в кулинарии. Но что мы кладем в выпечку? В основном ванилин и этот ингредиент получают вовсе не из настоящей ванили, как можно было бы подумать. Он производится химическим путем и стоит недорого. А настоящая ваниль по своей стоимости занимает второе место после шафрана. Умопомрачительно пахнущие стручки тропической орхидеи дефицитны и спрос на них постоянно растет.


Цена за особо качественную ваниль может доходить до 500-600 долларов за килограмм. Такая дороговизна связана со сложностью выращивания культуры и последующей трудоемкой обработкой. В природе орхидея Vanilla planifolia, из которой получают ваниль, растет в мексиканских джунглях и только там водится дикая пчела из рода Melipona – единственное насекомое, способное опылить цветок. Поэтому на плантациях растения опыляют вручную. Также вручную плоды собираются, и начинается длительный процесс сушки и вызревания специи. Все это и определяет высокую стоимость натуральной ванили.

Корица – популярная ароматная пряность, придающая особый вкус яблочным пирогам, кофе и другим блюдам и напиткам. Она есть в любом магазине и ее всегда можно купить. Но действительно ли мы приобретаем настоящую корицу? Чаще всего это ее «сестра-близнец» – кассия. По вкусу и запаху они схожи, но есть и существенная разница. Настоящая корица – дорогая пряность с тонким приятным ароматом, мягким и сладковатым вкусом. Ее получают из коры дерева Cinnamomum zeylanicum, произрастающего преимущественно на Шри-Ланке и в западной Индии. Трубочки довольно хрупкие и легко крошатся благодаря не очень плотной структуре.


Кассия, или ложная корица, стоит значительно дешевле, ее аромат сильный, даже «агрессивный», а вкус насыщенный, с горчинкой. Источник пряности – кора китайского коричного дерева Cinnamomum aromaticum, которое культивируется в Китае, Индонезии и Вьетнаме. Трубочки кассии более темные, толстые и плотные, из-за чего плохо поддаются помолу.


Если вы привыкли к кассии, то настоящая корица может разочаровать своим менее выраженным запахом. Поэтому для выпечки аутентичную пряность придется расходовать в большем количестве, чтобы вкус был заметен. Другое дело заваривание кофе или чая. Здесь настоящая корица полностью раскрывает свой благородный аромат. В отличие от кассии, она не горчит и подчеркивает, а не перебивает вкус напитков.

Источник:

Метки: Настоящая ваниль   Палочки настоящей корицы   корица   
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8  комментариев
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hhwost 7 часов назад
ну да. если 100 лет назад еду ВЫРАЩИВАЛИ, то сейчас её ПРОИЗВОДЯТ. почувствуйте разницу, как говорится.
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21k
Valiko 41 минуту назад
Считаю должен быть запрет использования названий продуктов не по ГОСТ. Если колбаса не отвечает гостовским нормам, пусть называется колбасоидом. Икра не из рыбы - псевдоикра или имитация икры (при чем "имитация" должна быть таким же шрифтом как и "икра" на этикетке). "Кабачковая икра" - уже содержит в названии суть продукта.
Состав, масса, объем должны быть четко различимы и на русском языке без перемешивания с другими.
В магазине, как на помойке - среди полок и стеллажей ходишь выбираешь съедобное из куч дерьма.
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1k
roman-delisov 2 часа назад
Браво, Педрито! А вот еще темы для постов
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41k
KiploksAKS 3 часа назад
Забыли про шафран и "имеретинский шафран" (обычные бархатцы и не совсем обычную сафлору)
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b_e_l_i_a_l 7 часов назад
кругом обман!
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