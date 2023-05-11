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15 придурковатых животных, которые решили привлечь к себе внимание

15 придурковатых животных, которые решили привлечь к себе внимание

Автор:
11 мая 2023 23:13
Сообщество : Животные
Метки: Придурковатые   Хвостатый   внимание   животные   привлечь   хозяин   
1355
16

Животным просто необходимо внимание, и они в совершенстве освоили способы его получения. Ведь каждый усатый и хвостатый имеет свой характер, и их изобретательности можно только позавидовать. Взгляните, что они только не придумывают, чтобы их заметили.

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Метки: Придурковатые   Хвостатый   внимание   животные   привлечь   хозяин   
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2  комментария
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9k
au3 37 минут назад
Это не "я нагулялся", а я нагулял вес
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DarSie

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