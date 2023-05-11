15 придурковатых животных, которые решили привлечь к себе внимание

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Животным просто необходимо внимание, и они в совершенстве освоили способы его получения. Ведь каждый усатый и хвостатый имеет свой характер, и их изобретательности можно только позавидовать. Взгляните, что они только не придумывают, чтобы их заметили.
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