Жутковатая пчела Уоллеса

Больше ста лет прошло с того момента, когда британский натуралист Альфред Рассел Уоллес открыл миру эту гигантскую пчелу.
Мы все привыкли, что пчёлы - это замечательные маленькие существа, которые опыляют растения, делают мёд, не кусают без явной причины, помогают сохранению природы. Но в Индонезии водится некая пчела, которая в разы больше обычной и выглядит угрожающе.
В лину пчела может достигать 4 см, а размах крыльев - больше 6 см. У пчелы Уоллеса (Megachile pluto) огромные глаза и челюсти, напоминающие челюсти жука-оленя. Но она ими не атакует, а собирает древесную смолу, чтобы построить своё гнездо. Кстати, укус этой пчелы не опасен для человека, если только у него нет индивидуальной аллергии.
Пчелу открыли в 1858 году, а в последний раз её заметили в 1981 году на индонезийском острове Бачан, когда исследователи обнаружили шесть гнёзд этого вида. С тех пор она считалась вымершей.
И только в 2019 году биолог Клэй Болт обнаружил на этом же острове самку пчелы Уоллеса, когда повторил в точности маршрут энтомолога 19 века, ориентируясь по его записям. Встречу с пчелой он прокомментировал так:
Вид этого "летающего бульдога", в существовании которого мы вообще не были уверены, действительно захватывает дух. Увидеть в реальной жизни, как велика и красива эта особь, услышать низкое жужжание ее крыльев, когда она пролетела над моей головой - это было просто невероятно.
Насекомое тут же занесли в Красную книгу, её поимка и продажа юридически не запрещена. А Global Wildlife Conservation включила пчелу в список "25 самых разыскиваемых утерянных видов".
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