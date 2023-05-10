Жутковатая пчела Уоллеса

И только в 2019 году биолог Клэй Болт обнаружил на этом же острове самку пчелы Уоллеса, когда повторил в точности маршрут энтомолога 19 века, ориентируясь по его записям. Встречу с пчелой он прокомментировал так:





Вид этого "летающего бульдога", в существовании которого мы вообще не были уверены, действительно захватывает дух. Увидеть в реальной жизни, как велика и красива эта особь, услышать низкое жужжание ее крыльев, когда она пролетела над моей головой - это было просто невероятно.



