«Славу тушили прохожие». Родительские чаты снова спасают ребенка (не надо этого делать)

Эта история началась в июле 2021 года с реальной 11-летней Риты. Она действительно сильно обгорела в тульской глубинке, на ее спасение собирали деньги (собрали). В дальнейшем некоторые умельцы переработали и усовершенствовали историю девочки. Именно их творчество мы видим сегодня в соцсетях и мессенджерах. Теперь это 9-летний мальчик (но не всегда). У вас нет сердца, если вы не плакали три раза, читая драму, изложенную от имени отчаявшегося «дяди» — он пытается «обратить внимание на судьбу племяша»!

«...Детвора ставила эксперимент — поджигали сахар, антисептик, растворитель, какую-то бытовую химию и прочее. Огонь вспыхнул мгновенно. Слава не успел отбежать. Eго тушили прохожие... Лицо отекло, веки набухли, вместо глаз — щелки. Сильнее всего пострадали шея, грудная клетка, левая рука, ноги. Скорая была на месте через 20 минут. Мальчику сразу поставили капельницу и начали готовить к перевозке. Врачи сказали: у него глубокий ожог четвертой степени и 60-процентное поражение кожи, может умереть по дороге. Пятеро суток боролись за его жизнь. Мальчик был в сознании, но в очень тяжелом состоянии. Он мог дышать и разговаривать. А вот глотать не мог — огонь поразил слизистую горла...»

И так далее. В общем, надо для начала собрать 1,8 млн российских рублей. Реквизиты прилагаются. (В реальной истории было только 1,5 млн.)

Кстати, фотографии, которые приложены к письму, — реальные. Это снимки изначальной Риты с сайта настоящей благотворительной организации.