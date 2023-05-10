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«Славу тушили прохожие». Родительские чаты снова спасают ребенка (не надо этого делать)

«Славу тушили прохожие». Родительские чаты снова спасают ребенка (не надо этого делать)

Автор:
10 мая 2023 12:43
Метки: законы   интернет   мошенники   
1151
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В мессенджеры и на почту сообщения про обожженного мальчика Славу. Ему срочно (уж второй год) нужны деньги на операцию и лечение. Разумеется, история — вранье, но когда это останавливало сердобольных людей? Белорусы послушно репостят, подключают знакомых, платят. Объясняем, почему Славу (он же Денис, Максимка, Рита и т. д.) не надо спасать.


Эта история началась в июле 2021 года с реальной 11-летней Риты. Она действительно сильно обгорела в тульской глубинке, на ее спасение собирали деньги (собрали). В дальнейшем некоторые умельцы переработали и усовершенствовали историю девочки. Именно их творчество мы видим сегодня в соцсетях и мессенджерах. Теперь это 9-летний мальчик (но не всегда). У вас нет сердца, если вы не плакали три раза, читая драму, изложенную от имени отчаявшегося «дяди» — он пытается «обратить внимание на судьбу племяша»!

«...Детвора ставила эксперимент — поджигали сахар, антисептик, растворитель, какую-то бытовую химию и прочее. Огонь вспыхнул мгновенно. Слава не успел отбежать. Eго тушили прохожие... Лицо отекло, веки набухли, вместо глаз — щелки. Сильнее всего пострадали шея, грудная клетка, левая рука, ноги. Скорая была на месте через 20 минут. Мальчику сразу поставили капельницу и начали готовить к перевозке. Врачи сказали: у него глубокий ожог четвертой степени и 60-процентное поражение кожи, может умереть по дороге. Пятеро суток боролись за его жизнь. Мальчик был в сознании, но в очень тяжелом состоянии. Он мог дышать и разговаривать. А вот глотать не мог — огонь поразил слизистую горла...»

И так далее. В общем, надо для начала собрать 1,8 млн российских рублей. Реквизиты прилагаются. (В реальной истории было только 1,5 млн.)

Кстати, фотографии, которые приложены к письму, — реальные. Это снимки изначальной Риты с сайта настоящей благотворительной организации.


Такие жалостливые письма циркулируют по российскому интернету уже второй год. Обработав тамошние регионы, авторы, как видим, перекинулись на Беларусь. Прощупывают и Казахстан. В «Одноклассниках» такие драмы обречены на успех, в комментариях сплошь иконки и печальные смайлы.

Письма могут несколько различаться, они приходят с разных адресов, с разными подписями, с разными банковскими реквизитами. Похоже, в этой индустрии серьезная конкуренция. В качестве обгоревшего ребенка фигурируют также Максим, Рома, Денис, иногда Рита (но фамилию пишут другую, не как у реальной потерпевшей). Время от времени ссылки, содержащиеся в этих письмах, становятся недоступны, взамен появляются новые.

Ясно, что, когда случится реальная «Рита», собрать деньги на ее спасение будет сложнее.


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Метки: законы   интернет   мошенники   
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9  комментариев
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Евгений 5 часов назад
А банковские реквизиты никому не принадлежат и получателя невозможно отследить? Ля, элементарный запрос в банк и небольшая проверка сразу выявят правда это или нет. Да только кто этим будет заниматься? По факту, тут даже мошенничество не натянешь, а отсутствие совести к делу не пришьёшь.
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168
Серж 3 часа назад
Никогда никуда никому не переводить, попрошаек и не будет.
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