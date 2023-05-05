Глава ВОЗ официально объявил об окончании пандемии коронавируса

Первые сообщения о COVID пошли из Китая в декабре 2019 года. Власти Поднебесной среагировали на болезнь очень жёстко: карантин, принудительное тестирование и изоляция. Кто не хотел принимать в этом участия - тех никто и не спрашивал, просто ловили и изолировали в принудительном порядке.