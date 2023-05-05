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Глава ВОЗ официально объявил об окончании пандемии коронавируса

Глава ВОЗ официально объявил об окончании пандемии коронавируса

Автор:
05 мая 2023 16:52
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: COVID-19   воз   карантин   коронавирус   пандемия   самоизоляция   
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С начала распространения COVID-19 умерло не менее 20 миллионов человек.

Первые сообщения о COVID пошли из Китая в декабре 2019 года. Власти Поднебесной среагировали на болезнь очень жёстко: карантин, принудительное тестирование и изоляция. Кто не хотел принимать в этом участия - тех никто и не спрашивал, просто ловили и изолировали в принудительном порядке.

Это продолжалось до начала 2022 года. А затем ограничения стали снимать или отменяли их вовсе. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Тедрос Гебрейесус, ещё в марте заявлял, что пандемия ковида закончится в 2023.

Теперь же, глава ВОЗ отменил ковид официально. Глава Всемирной организации здравоохранения объявил о завершении режима чрезвычайной ситуации, вызванной распространением вируса. По его словам, сейчас мир находится в гораздо лучшем положении, чем за все время пандемии.

По данным ВОЗ, с конца 2019-го по сегодняшний день, от COVID-19 погибло не менее 20 миллионов человек.

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Метки: COVID-19   воз   карантин   коронавирус   пандемия   самоизоляция   
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12k
harlamov 2 часа назад
Вова всех вылечил.
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49k
Прораб Минуту назад
20 млн. За 3 года. Твари б.лядь! А сколько за то же время умерло от банального гриппа?
Про мега-больницу в Коммунарке все слышали? 32 корпуса нашпигованные по полной программе. Сейчас там работает ОДИН! Как дневной стационар. Остальные закрыты наглухо.
Про обязательное ношение е.бучих бесполезных намордников, вообще молчу. Настолько народ запугали, что до сих многие маски носят.
Горите в аду твари!
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11k
Трив Минуту назад
От вакцин померло больше, чем от ковида.
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4k
Трям 21 минуту назад
Ура! Побежали в метро и К&Б лабызать друг-друга в десны!
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14k
a_komolow Полчаса назад
Придумают новую "болячку"
Фармацевтам денежки нужны!
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28k
Юрьевич 45 минут назад
А вот теперь настало время сравнить.
В Белоруссии, насколько я знаю, карантина не было, особых ограничений тоже, масочный режим был довольно условный. Прививаться тоже всех насильно не загоняли.
У нас, конечно, не как в Китае, но довольно жёстко было. Заставляли всех прививаться вплоть до увольнения с работы, даже задумывались судить тех кто не хотел прививаться.

Вот и давайте подведём итог - сколько процентов от всего населения погибло от COVID-19 в Белоруссии и сколько у нас.

Процента по погибшим или пострадавшим от прививок никто не даст, но таких тоже не мало. Ну и плюс потратили немало бюджетных денег на прививки... там вроде ценник был порядка 800р за прививку, вот и прикиньте какие это бабки... и кто их заработал.
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12k
Shtoppi 50 минут назад
бл_ть! спасибо что сказал, а то без него и не разобрались бы.
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5k
saliamnn Час назад
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25k
Volga_34 Час назад
Интересно, хоть одна гнида от власти ответила за избиения граждан, увольнения с работы при отказе ширяться мутным гавном, которое на сайте западников появилось раньше, чем пОпова объявила об создании ей "панацеи.."?
Окунули нацию лицом в гавно и делают вид, что ничего не было..
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4k
просто Дмитрий Час назад
так что америкосы высосали ВСЁЁЁЁ?
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4k
Дмитрий Круглов Час назад
О да, я помню, как было страшно, когда крутили ролики, о том как люди падали на улицах! Думаю, количество людей, кто от массового запугивания заработал инфаркт, заметно превышает количество простывших.
Ссылка www.youtube.com
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17k
Алексей 2 часа назад
неужели бл@ть.....всех спас "спутник - пу"....
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August

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