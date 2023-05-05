Глава ВОЗ официально объявил об окончании пандемии коронавируса

С начала распространения COVID-19 умерло не менее 20 миллионов человек.
Первые сообщения о COVID пошли из Китая в декабре 2019 года. Власти Поднебесной среагировали на болезнь очень жёстко: карантин, принудительное тестирование и изоляция. Кто не хотел принимать в этом участия - тех никто и не спрашивал, просто ловили и изолировали в принудительном порядке.
Это продолжалось до начала 2022 года. А затем ограничения стали снимать или отменяли их вовсе. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Тедрос Гебрейесус, ещё в марте заявлял, что пандемия ковида закончится в 2023.
Теперь же, глава ВОЗ отменил ковид официально. Глава Всемирной организации здравоохранения объявил о завершении режима чрезвычайной ситуации, вызванной распространением вируса. По его словам, сейчас мир находится в гораздо лучшем положении, чем за все время пандемии.
По данным ВОЗ, с конца 2019-го по сегодняшний день, от COVID-19 погибло не менее 20 миллионов человек.
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Про мега-больницу в Коммунарке все слышали? 32 корпуса нашпигованные по полной программе. Сейчас там работает ОДИН! Как дневной стационар. Остальные закрыты наглухо.
Про обязательное ношение е.бучих бесполезных намордников, вообще молчу. Настолько народ запугали, что до сих многие маски носят.
Горите в аду твари!
Фармацевтам денежки нужны!
В Белоруссии, насколько я знаю, карантина не было, особых ограничений тоже, масочный режим был довольно условный. Прививаться тоже всех насильно не загоняли.
У нас, конечно, не как в Китае, но довольно жёстко было. Заставляли всех прививаться вплоть до увольнения с работы, даже задумывались судить тех кто не хотел прививаться.
Вот и давайте подведём итог - сколько процентов от всего населения погибло от COVID-19 в Белоруссии и сколько у нас.
Процента по погибшим или пострадавшим от прививок никто не даст, но таких тоже не мало. Ну и плюс потратили немало бюджетных денег на прививки... там вроде ценник был порядка 800р за прививку, вот и прикиньте какие это бабки... и кто их заработал.
Окунули нацию лицом в гавно и делают вид, что ничего не было..