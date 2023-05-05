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Кинотест по триллерам 90-х

Кинотест по триллерам 90-х

Автор:
05 мая 2023 14:52
Сообщество : Кино
Метки: Тесты   девяностые   кинотесты   тест   тесты по фильмам   триллеры   фильмы   
1627
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Постарайтесь вспомнить картину с высоким рейтингом по одному кадру. Если в 90-х годах у вас был VHS-плеер, то вы точно смотрели большую часть картин из теста. Готовы проверить себя?

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Метки: Тесты   девяностые   кинотесты   тест   тесты по фильмам   триллеры   фильмы   
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11  комментариев
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13k
котегRUS 51 минуту назад
"Из 10 вопросов ответили верно на 2. Чем же вы занимались в девяностых годах? Или вы ещё не родились тогда?"

В 90-х я зарабатывал деньги для своей семьи.. Смотреть ящик было некогда..
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6k
perekrestok 10 минут назад
Угадал половину. Участвовать в опросе не стал. Сам понял что много чего еще не видел. Есть чем заняться в свободное время.
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14k
FatZilla Полчаса назад
Не всё смотрел я в 90-х

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3k
Mutantino 47 минут назад
каким боком "Афера Томаса Крауна" затесалась в подборку якобы триллеров и хорроров ?
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