Кинотест по триллерам 90-х

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Постарайтесь вспомнить картину с высоким рейтингом по одному кадру. Если в 90-х годах у вас был VHS-плеер, то вы точно смотрели большую часть картин из теста. Готовы проверить себя?
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В 90-х я зарабатывал деньги для своей семьи.. Смотреть ящик было некогда..