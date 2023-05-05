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Почему мой ребенок плачет? 35 реальных и совершенно уморительных причин

Почему мой ребенок плачет? 35 реальных и совершенно уморительных причин

Автор:
05 мая 2023 14:33
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   дети   детский плач   почему ребенок плачет   родители   фотографии из соцсетей   
3469
36

Любой, кто хоть раз в жизни сидел с детьми, знает, что их эмоциональное состояние скачет покруче вагонетки на американских горках — вот они очаровательно хихикают и улыбаются, но стоит моргнуть, и слезы уже льются водопадом. Почему? Вот три десятка реальных причин из популярного сообщества «Почему плачет мой ребенок».

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   дети   детский плач   почему ребенок плачет   родители   фотографии из соцсетей   
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35  комментариев
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15k
куджо 2 часа назад
Блииияяяяааа ссальная полка...
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13k
♚ Мрачный Жнец ♚ Полчаса назад
ОХРЕНЕТЬ!!!
С ребёнком в ТУАЛЕТ???
Может и во время секса рядом укладывает?
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15k
Majul Полчаса назад
75% девочки. Случайность? Не думаю
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20k
Виталий Касандров 46 минут назад
Помню моя расплакалась когда попал в небольшую аварию, задний бампер мне разнесли. Увидела и расплакалась.
Мою машинку сломали ааааааа, ей лет 5 тогда было.
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19k
alexis 58 минут назад
Где Компот?
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11k
Дмитрий Час назад
Ну и хрееееень...
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1k
КАКАнгел Час назад
Всё это решается хорошей поркой.
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5k
михаил Час назад
"Не дала вырвать мой лобковый волос."Это вообще как?
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32k
АнтонПолднев Час назад
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8k
Аргуша Час назад
@Nobby, беги комментировать! Ах, да, это же не про русских и Россию!
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399
Дмитрий Самохин Час назад
насрал 5 кг. быстрее в инстаграм
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46k
turyst 2 часа назад
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15k
Андрей Донченко 2 часа назад
Просто потому, что хочется.
Ссылка youtu.be
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27k
Serg2001 2 часа назад
Так познается боль и несовершенство этого мира... )
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14k
Терапевт 2 часа назад
Ух, шумный пост, как в детской поликлинике перед прививочным
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267
устал я от вас 2 часа назад
Зато все эмоции настоящие.
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23k
SolomonA 2 часа назад
Бить детей, конечно, нельзя. Но в некоторых случаях - необходимо.
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10k
Бритва 2 часа назад
поссыкушная полка - это сильно.
мерзкие личинки.
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561
Victor 2 часа назад
думает, что я буду писать в его горшок
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2k
RaiJu 2 часа назад
дети [мат]
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77
Алексей Бляйбтрой 2 часа назад
ну и где Ювенальная юстиция? ))
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