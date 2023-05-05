Почему мой ребенок плачет? 35 реальных и совершенно уморительных причин

Любой, кто хоть раз в жизни сидел с детьми, знает, что их эмоциональное состояние скачет покруче вагонетки на американских горках — вот они очаровательно хихикают и улыбаются, но стоит моргнуть, и слезы уже льются водопадом. Почему? Вот три десятка реальных причин из популярного сообщества «Почему плачет мой ребенок».