«Русская матушка» Нина Кухарчук

После того как Хрущёв возглавил ЦК КПСС и огромную страну, в её жизни в общем всё осталось по-прежнему: дом, быт, семья. Даже прислугу, которая теперь полагалась по статусу, она частично освободила от обязанностей, взяв их на себя.

Та поездка пары в Вену на европейцев произвела эффект разорвавшейся бомбы. Журналисты моментально назвали её «русской матушкой» из-за отсутствия украшений, простой причёски и очень скромной и лаконичной одежды.