«Русская матушка» Нина Кухарчук

К обсуждению фото этой немолодой женщины с открытым лицом и грузной фигурой мировые СМИ возвращались уже даже в этом веке. Хотя прошли десятилетия. И она всю свою жизнь доказывала, что важна не форма, а содержание.
Нина Кухарчук родилась в 1900 году в крестьянской семье. И с тяжелым трудом была знакома не понаслышке. Девочка обладала отличной памятью. Ей легко давалась учёба. Когда началась Первая мировая, отец ушёл на фронт. И перед этим по чистой случайности смог устроить Нину в Мариинское женское училище, куда детей из крестьянских семей просто не брали.
После завершения учёбы девушка осталась там работать на должности секретаря. А в 1920 году получила партбилет. И с этого момента вся её дальнейшая жизнь была неразрывно связана с партийной деятельностью. Некоторое время проработав агитатором, она перебралась в Москву и отучилась на курсах в Коммунистическом университете имени Я. М. Свердлова.
А в 1923 году состоялось судьбоносное знакомство. С человеком, с которым Нина прожила всю жизнь. Но в статусе законной супруги только несколько лет. Дело в том, что Никита Хрущёв на тот момент был вдовцом с двумя детьми. Спустя год после знакомства пара сыграла свадьбу, но юридически брак так и не узаконила. Нина Петровна взялась за воспитание детей мужа. А потом у пары появились и четверо совместных (одна девочка скончалась в младенчестве). К тому же Нина удочерила и внучку – забрала в семью дочь погибшего на фронте сына Хрущёва – Леонида.
Казалось бы, при такой большой семье женщина и работа в принципе несовместимы. Ведь надо столько народу накормить, проводить в школу, проконтролировать уроки. Но Нина Петровна была деятельной натурой и успевала не только заниматься семьёй, но и помогать мужу. Многие исследователи сходятся во мнении, что она была умнее Хрущёва. И его политический взлёт во многом заслуга именно Нины. Об интеллекте женщины говорит один только факт, что она знала несколько языков, в том числе английский и французский.
После того как Хрущёв возглавил ЦК КПСС и огромную страну, в её жизни в общем всё осталось по-прежнему: дом, быт, семья. Даже прислугу, которая теперь полагалась по статусу, она частично освободила от обязанностей, взяв их на себя.
Та поездка пары в Вену на европейцев произвела эффект разорвавшейся бомбы. Журналисты моментально назвали её «русской матушкой» из-за отсутствия украшений, простой причёски и очень скромной и лаконичной одежды.
Глядя на фото, нельзя сказать, что Нина Петровна выглядит зажато или скованно. Она приветлива, улыбается. А высокопоставленных господ она удивила и тем, что свободно вела беседу на английском. К тому же спокойно поддерживала разговор на любые темы. Рокфеллер после беседы с Ниной так вообще растаял: редко кто так разбирался в нюансах мировой экономики.
Когда Хрущёва сместили с должности, жена ощутила себя потерянной и ненужной. Ведь партия для неё была синонимом самой жизни. Она не мыслила себя вне активной общественной деятельности.
Упущенный момент с регистрацией брака всплыл только тогда, когда нужно было прописываться в квартире, которую выделили Хрущёву. В статусе официальной жены Нина Петровна прожила только 6 лет, вплоть до смерти супруга.
После этого, как обычно и бывает, от ненужной вдовы отвернулись практически все бывшие соратники мужа. Впрочем, она привыкла рассчитывать на себя и не особо на кого-то надеялась. Поэтому о помощи никого не просила.
Нина Петровна пережила супруга на 13 лет. И незадолго до кончины обронила странную фразу: «Не видела настоящей жизни». Что она хотела этим сказать – что прожила жизнь для других – мужа, детей, страны, но не для себя? Теперь уже не узнать. Но Кухарчук-Хрущёва в любом случае осталась в истории как пример человека, доказавшего, что бриллиант – это в любом случае ценность. Даже если он и лишён огранки.
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