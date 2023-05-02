А голову ты не потеряла? Пост про учителей

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Пост посвящается самой необходимой профессии — профессии учителя. К сожалению, не такой оплачиваемой и не такой престижной, но очень важной...
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