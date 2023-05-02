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А голову ты не потеряла? Пост про учителей

А голову ты не потеряла? Пост про учителей

Автор:
02 мая 2023 19:23
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   подборка   преподаватели   учитель   учителя   школа   
2204
17
Пост посвящается самой необходимой профессии — профессии учителя. К сожалению, не такой оплачиваемой и не такой престижной, но очень важной...
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Метки: Прикол   Юмор   подборка   преподаватели   учитель   учителя   школа   
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10  комментариев
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5k
Рыжая борода Полчаса назад
Сын патологоанатома навсегда отучил учительницу спрашивать "А голову ты дома не забыл?"
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9k
au3 Полчаса назад
Правильно - протестуты.
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32k
Андрей Иванов 36 минут назад
Ник комментатора - Мальчик-с -пальчик или Человек Невидимка?
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32k
Андрей Иванов 38 минут назад
Был какой то пиндосский фильм, где старый миллионер без образования поступил в тот же колледж, что и его сын (зачем - уже не помню). Хорошо помню сцену, когда сын, выходя из комнаты папаши в общаге, столкнулся с Куртом Воннегутом, которого папаша нанял написать сочинение по своему произведению. Видимо, это общемировая проблема учителей
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32k
Андрей Иванов 45 минут назад
Мне бы его проблемы. Лица я запоминаю отлично, а вот ФИО - практически в 0. Из школьных учителей помнил (и до сих пор помню) математичку - Регина Войцеховна и физрука - Калью Донайлдович. Простые имена - полный мрак
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32k
Андрей Иванов 48 минут назад
Где она посреди города Маугли возьмёт?
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32k
Андрей Иванов 50 минут назад
А я согласен с автором. Козлы, кстати, тоже против
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