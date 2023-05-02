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Непростой исторический военный тест

Непростой исторический военный тест

Автор:
02 мая 2023 16:28
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: Тесты   войны   исторические тесты   мировая история   тест   тесты по войнам   
1362
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Тест всецело посвящён военным действиям, а также итогам войн. Второй отличительной особенностью будет минимальный упор на даты. Не придётся вспоминать, какого числа началась та или иная война. Присоединяйтесь (к тесту, а не к войне), будет интересно!

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Метки: Тесты   войны   исторические тесты   мировая история   тест   тесты по войнам   
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6  комментариев
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3k
веселый просто 8 минут назад
7 из 10. Южная Америка подвела
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5k
vasilykopkov 2 минуты назад
Из 10 вопросов ответили верно на 7. Вы разбираетесь в исторических событиях на неплохом уровне.
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977
Kra 5 минут назад
Вот то, что касается истории России и Европы- отлично! Но вот с Колумбией и Боливией - увы и ах!
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32k
Андрей Иванов 6 минут назад
Начало Второй мировой - раздел Чехословакии. Но поскольку Польша там являлась одной из стран-агрессоров, то на Западе об этом факте "забывают". Тест явно пиндосский
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19k
Виталий Касандров Полчаса назад
10 из 10 весьма легкий тест.
Хотя на счет начала 2 мировой - многие считают что это вторжение в Чехословакию
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62k
Александр Ломовицкий 51 минуту назад
9 из 10 история мой самый нелюбимый предмет. я и в жизни не могу увязать лица -числа и события. смотрю порой на человека вижу что знаком но не помню когда и где .
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