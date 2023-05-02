Непростой исторический военный тест

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Тест всецело посвящён военным действиям, а также итогам войн. Второй отличительной особенностью будет минимальный упор на даты. Не придётся вспоминать, какого числа началась та или иная война. Присоединяйтесь (к тесту, а не к войне), будет интересно!
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