Лимоны. Варенье из ломтиков

Так случилось, что в здешних, СеверноПриЧерноморских краях растут лимоны. Пусть прямо не на каждом углу, но растут. А уж в соседней, маленькой, но …, в общем, маленькой республике и вовсе лимоны эти – просто одна из основных отраслей экономики. И, я не побоюсь, практически «высокого штиля» они тут действительно великолепны!

Понимаете, во всех фруктах-ягодах, как и овощах есть один секрет. Он прост и не составляет государственной тайны. Собирать, т.е. срывать их с ветки ли, выкапывать ли из земли надо исключительно, когда они, плоды природные, созрели. Никаких срывать заранее, типа потом дойдут, на шкафу в валенке дозреют и прочая, нельзя ни в коем случае. Потому что только тогда, когда сорвано вовремя, когда уже действительно созрело, только тогда это вкусно и только тогда ощущается настоящесть всего того, что природой в этот фрукт ли, овощ ли или ягоду заложено.

В общем, плоды бывают только или созревшие, или недозревшие, ну или перезревшие. И всякие «недо» или «пере» - отстой. Причём для любого вида потребления или приготовления. Ну или сильно на любителя, а также когда «выбрасывать жалко».

Поэтому, чтобы получить действительно вкусное и ароматное варенье, то самое Marmellata di Limoni, взял я кило совершенно созревших, свежайших, прямо с ветки нарвал, лимонов.

Ярких, тугих, ароматных.

И, первым делом, вымыл. Чисто и тщательно.

В оригинальном рецепте, итальянский коллега мыл лимоны сначала со щеткой, потом с содой, потом промывал от соды, потом вымачивал в тёплой воде и снова мыл со щеткой. Прикиньте – процесс. Правда, замечу, лимоны у него были жёлтые, крупные такие, бугристые и сильно шершавые. Скорее всего не местные там какие-нибудь, а привезенные из-за моря.

Одним словом замечу, что если действительно брать лимоны сильно заграничные, то мыть их надо тщательно и долго. Хуже не будет. Никто не знает какая там обезьяна по ним прыгала и лапами их хватала.

Мне проще. Дерево в саду у дома, если и есть на них что-то грязное, то пыль горная, не больше.