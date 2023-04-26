14 человек с альбинизмом, похожих на инопланетян

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Раньше бы их называли белыми воронами, но сегодня в мире люди более лояльны к особенностям других. Теперь альбиносы не считаются лишними в обществе. Давайте посмотрим на их уникальную внешность.
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2. У людей с альбинизмом полное или частичное отсутствие пигмента (меланина) в волосах, коже, глазах
11. К сожалению, большинство людей, страдающих альбинизмом, умирают от рака кожи в возрасте 30-40 лет
13. Сегодня людей с альбинизмом поддерживают, они работают в разных областях, в том числе моделями
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Ну, типа – да. И зовут его "Крысюня"
у меня заболевание встречающееся на 1-2 человека - на 1 миллион населения..