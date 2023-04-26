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14 человек с альбинизмом, похожих на инопланетян

14 человек с альбинизмом, похожих на инопланетян

Автор:
26 апреля 2023 15:34
Сообщество : ФотоМир
Метки: альбинизм   альбиносы   внешность   генетическое заболевание   дефекты   красивые люди   необычные люди   
509
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Раньше бы их называли белыми воронами, но сегодня в мире люди более лояльны к особенностям других. Теперь альбиносы не считаются лишними в обществе. Давайте посмотрим на их уникальную внешность.

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Метки: альбинизм   альбиносы   внешность   генетическое заболевание   дефекты   красивые люди   необычные люди   
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3  комментария
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8k
Александр Маслов 15 минут назад
"А у вас есть знакомые альбиносы?"

Ну, типа – да. И зовут его "Крысюня"


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13k
котегRUS 7 минут назад
нет знакомых...
у меня заболевание встречающееся на 1-2 человека - на 1 миллион населения..
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8k
Борис Карабанов 12 минут назад
Есть. Женщина. По моим подсчётам ей около 75-и. Жива. Насколько здрава, не знаю.
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