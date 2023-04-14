Если есть на свете рай, это... пост о Краснодаре

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Титул резинового города должен быть вручён Краснодару, а не Москве. Странные ситуации, которые могли произойти лишь в Краснодаре... И ведь произошли!
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4. Иногда это больше чем ливнёвки — это современный памятник работникам дорожной отрасли и ЖКХ
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- Это аграрная столица России, детка!
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- Что на Кубани происходит? Им в воду что-то подмешивают, что ли?
- Краснодар может повредить слабую психику. Будьте осторожны!
Новости партнёров
о свирепости февральей:
про метели,
про заносы,
про мороз розовоносый.
Солнце жжёт Краснодар,
словно щёк краснота.
Красота!
Вымыл всё февраль
и вымел -
не февраль,
а прачка,
и гуляет
мостовыми
разная собачка.
Подпрыгивают фоксы -
показывают фокусы.
Кроме лапок,
вся, как вакса,
низко пузом стелется,
волочит
вразвалку
такса
длинненькое тельце.
Бегут,
трусят дворняжечки -
мохнатенькие ляжечки.
Лайка
лает,
взвивши нос,
на прохожих Ванечек;
пёс такой
уже не пёс,
это -
одуванчик.
Легаши,
сетера,
мопсики, этцетера.
Даже
если
пара луж,
в лужах
сотня солнц юлится.
Это ж
не собачья глушь,
а собачкина столица.
/В.Маяковский/ 1926г