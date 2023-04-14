Если есть на свете рай, это... пост о Краснодаре

Повышенный кешбэк на покупки в Перекрёстке и Пятёрочке

Однажды в Сама... Саратове!

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 13 апреля

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 12 апреля

Это Челябинск, детка!

И всё же он резиновый... Пост о жизни в России