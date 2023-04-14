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Если есть на свете рай, это... пост о Краснодаре

Если есть на свете рай, это... пост о Краснодаре

Автор:
14 апреля 2023 15:46
Сообщество : Жить в России
Метки: Города России   Кубань   Юмор   краснодар   краснодарский край   подборка   
1189
18

Титул резинового города должен быть вручён Краснодару, а не Москве. Странные ситуации, которые могли произойти лишь в Краснодаре... И ведь произошли!

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Метки: Города России   Кубань   Юмор   краснодар   краснодарский край   подборка   
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4  комментария
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18k
Александр 2 минуты назад
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15
www111www 13 минут назад
И какое-то мудло сказало лет 10 назад, что здесь рай.... И понеслось великое переселение сказочников о "море близко". Это пздц, товарищи, не переезжайте сюда. Хватит.
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32k
Snork Snorkoff 58 минут назад
Таки да! Собачкина столица это вам не хухры-мухры
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