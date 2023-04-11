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Продолжаем барражировать соцсети

Продолжаем барражировать соцсети

Автор:
11 апреля 2023 11:56
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
1056
30
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Прикольные маразматические объявления, фото, стихи.

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Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
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37  комментариев
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2k
friday2009 3 часа назад
Комментарий к фото
У них уже и свой водитель
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33k
Korolev Полчаса назад
Комментарий к фото
Он скоро вылезет и даст автору по е#алу...
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