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Сила Фишек

Сила Фишек

Автор:
09 апреля 2023 18:24
Метки: Крымский мост   найти человека   помощь   путешествия   
318
3

У пикабушников и прочих сообществ есть тема - помогать друг другу. В основном это касается либо поиска. либо "свой человек в городе".
Вот, решил проверить наши фишки.

Суть проблемы. Люди попросили сделать фото. Оставил им контакты, но они со мной так и не связались. Попробуем найти?

Вот эти ребята. Фото немного ужаты и немного обработаны.


Фото сделаны в августе 2018 года.



Думаю, город в представлении не нуждается. Пляж Молодёжный. возле беседки.


Если найдем - передам ребятам оригиналы. Насколько это осуществимо, даже не представляю. Но, попытка не пытка.


Всем добра!

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Метки: Крымский мост   найти человека   помощь   путешествия   
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6  комментариев
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63
Obrval 2 часа назад
Теперь ты ещё за ним полдня бегать будешь.....чтобы фотографию отдать. (с) Матроскин
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23k
Кура́тор 4 минуты назад
вот куда надо обращаться в таких ситуациях :)
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3k
DVPET 4 минуты назад
Сколько они тебе должны?
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5k
Leonid 22 минуты назад
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10k
Бритва Полчаса назад
дело, конечно, хорошее, но что, если автор - коллектор?
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6k
Дмитрий Час назад
"Фото сделаны в августе 2018 года".
А ты чего всё это время делал то? Ужимал и ретушировал фото что ли?
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