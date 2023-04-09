Сила Фишек

У пикабушников и прочих сообществ есть тема - помогать друг другу. В основном это касается либо поиска. либо "свой человек в городе".

Вот, решил проверить наши фишки.

Суть проблемы. Люди попросили сделать фото. Оставил им контакты, но они со мной так и не связались. Попробуем найти?