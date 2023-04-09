Сила Фишек

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У пикабушников и прочих сообществ есть тема - помогать друг другу. В основном это касается либо поиска. либо "свой человек в городе".
Вот, решил проверить наши фишки.
Суть проблемы. Люди попросили сделать фото. Оставил им контакты, но они со мной так и не связались. Попробуем найти?
Вот эти ребята. Фото немного ужаты и немного обработаны.
Фото сделаны в августе 2018 года.
Думаю, город в представлении не нуждается. Пляж Молодёжный. возле беседки.
Если найдем - передам ребятам оригиналы. Насколько это осуществимо, даже не представляю. Но, попытка не пытка.
Всем добра!
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А ты чего всё это время делал то? Ужимал и ретушировал фото что ли?