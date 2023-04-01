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Эпоха Ивана Грозного современным языком

Эпоха Ивана Грозного современным языком

Автор:
01 апреля 2023 15:58
Метки: 1 апреля   Русское царство   Юмор   
887
2

Или что писали бы на Руси в XVI веке, будь там электронные СМИ.


- Популярный оппозиционер и общественник Андрей Курбский, несколько лет проживающий в Литве, опубликовал в своём блоге послание, адресованное Президенту, в котором выражает озабоченность действиями Росгвардии и ФСБ по задержанию крупных чиновников и оппозиционеров, а так же давлению на СМИ в России.

- Мировое сообщество требует от России скорейшего вывода войск из Ливонии, а так же считает незаконной аннексию Дерпта и Нарвы.

- Оперативники провели обыски в Немецкой слободе по факту незаконной реализации алкогольной продукции. Задержано несколько иностранных граждан, осуществлявших сбыт контрафактного алкоголя населению. Возбуждено уголовное дело.

- Боярская дума в первом чтении рассмотрела поправки к Судебнику, регламентирующие выборы земских старост.

- Предприниматель и инженер Иван Фёдоров представил уникальную технологию производства книг, исключающую ручной труд переписчиков. Для реализации проекта в ближайшее время откроется научно-технологическое инновационное предприятие "Типография".

- Председатель правительства Алексей Адашев указом Президента освобождён от занимаемой должности в связи с утратой доверия и назначен врио губернатора Юрьевской волости.

- Глава ФСБ Григорий Скуратов-Бельский взял под личный контроль выполнение указа Президента по усиленному выявлению фактов сговора должностных лиц с иностранными государствами с целью подрыва конституционного строя.

- Народные собрания Черкесии и Кабарды обратились к российскому руководству с просьбой об оказании военной помощи в качестве ответа на агрессивную политику Крымского ханства и Османской империи.

- Российский лидер официально осудил массовые манифестации с применением насилия во французской столице, возникшие на религиозной почве и получившие в СМИ название Варфоломеевской ночи. По словам Президента, подобное не согласуется ни с какими правовыми нормами и противоречит принципам этики и морали.

- Неизвестная пророссийская группировка, не связанная с московским правительством, вторглась в пределы Сибирского Государства* (признано террористической организацией). Неназванный источник, близкий к ситуации, сообщает, что во главе группировки стоит российский офицер, ветеран Ливонской войны с позывным "Ермак", получивший материальную поддержку от олигархов Строгановых.


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Метки: 1 апреля   Русское царство   Юмор   
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4  комментария
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Олег 48 минут назад
Отличный юмор. Улыбнуло. Добавлю от себя - По сообщениям западных корреспондентов из Москвы в Новгороде была проведена спецоперация в результате которой было уничтожено около 100 тыс. мирного населения. Оправдания властей Московского государства что согласно переписи население Новгорода не превышало 40 тыс. человек можно не принимать во внимание.
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soar 15 минут назад
Что такое Сибирское государство? В какие годы существовало, кто правители? Где была столица?
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15k
Андрей Донченко 2 часа назад
Ставь "годно", если понравилось!
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Игорь
Будущее человечества коммунизм. Или у человечества не будет будущего.
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