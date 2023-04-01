Эпоха Ивана Грозного современным языком

- Популярный оппозиционер и общественник Андрей Курбский, несколько лет проживающий в Литве, опубликовал в своём блоге послание, адресованное Президенту, в котором выражает озабоченность действиями Росгвардии и ФСБ по задержанию крупных чиновников и оппозиционеров, а так же давлению на СМИ в России.



- Мировое сообщество требует от России скорейшего вывода войск из Ливонии, а так же считает незаконной аннексию Дерпта и Нарвы.



- Оперативники провели обыски в Немецкой слободе по факту незаконной реализации алкогольной продукции. Задержано несколько иностранных граждан, осуществлявших сбыт контрафактного алкоголя населению. Возбуждено уголовное дело.



- Боярская дума в первом чтении рассмотрела поправки к Судебнику, регламентирующие выборы земских старост.



- Предприниматель и инженер Иван Фёдоров представил уникальную технологию производства книг, исключающую ручной труд переписчиков. Для реализации проекта в ближайшее время откроется научно-технологическое инновационное предприятие "Типография".



- Председатель правительства Алексей Адашев указом Президента освобождён от занимаемой должности в связи с утратой доверия и назначен врио губернатора Юрьевской волости.



- Глава ФСБ Григорий Скуратов-Бельский взял под личный контроль выполнение указа Президента по усиленному выявлению фактов сговора должностных лиц с иностранными государствами с целью подрыва конституционного строя.



- Народные собрания Черкесии и Кабарды обратились к российскому руководству с просьбой об оказании военной помощи в качестве ответа на агрессивную политику Крымского ханства и Османской империи.



- Российский лидер официально осудил массовые манифестации с применением насилия во французской столице, возникшие на религиозной почве и получившие в СМИ название Варфоломеевской ночи. По словам Президента, подобное не согласуется ни с какими правовыми нормами и противоречит принципам этики и морали.



- Неизвестная пророссийская группировка, не связанная с московским правительством, вторглась в пределы Сибирского Государства* (признано террористической организацией). Неназванный источник, близкий к ситуации, сообщает, что во главе группировки стоит российский офицер, ветеран Ливонской войны с позывным "Ермак", получивший материальную поддержку от олигархов Строгановых.