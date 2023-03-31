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Пост несёт развлекательный характер и ни в коем случае не призывает к чрезмерному употреблению алкоголя.
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На закате СССР стали разливать водку в бутылку 0,8 и конечно возмущённая общественность стала писать письма: До коле! 0,8 на троих не делится, как предлагаете разливать? И вот в одной из передач "В рабочий полдень" прозвучал ответ: Товарищи, разливаете по 100 грамм, а дальше как обычно.
ОПЯТЬ УСПЕЛ в пятницу!!!
Опять я БУХАЮ и смотрю АЛКОПОСТ ИМЕННО в ПЯТНИЦУ!!!