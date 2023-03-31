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Алкопост на&nbsp;вечер этой пятницы

Алкопост на вечер этой пятницы

Автор:
31 марта 2023 21:50
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
1090
30

Пост несёт развлекательный характер и ни в коем случае не призывает к чрезмерному употреблению алкоголя.

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Метки: Приколы   Юмор   картинки   
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Мойша 2 часа назад
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Александр 5 минут назад
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Александр 14 минут назад
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Александр 15 минут назад
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19k
alexis Полчаса назад
Анекдот, почти про 0,42:
На закате СССР стали разливать водку в бутылку 0,8 и конечно возмущённая общественность стала писать письма: До коле! 0,8 на троих не делится, как предлагаете разливать? И вот в одной из передач "В рабочий полдень" прозвучал ответ: Товарищи, разливаете по 100 грамм, а дальше как обычно.
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Александр 38 минут назад
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Александр 39 минут назад
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11k
Злобный 53 минуты назад
АЙ молодца!!!
ОПЯТЬ УСПЕЛ в пятницу!!!
Опять я БУХАЮ и смотрю АЛКОПОСТ ИМЕННО в ПЯТНИЦУ!!!

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lekha-fil Час назад
А спирт заедать снегом.
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Гур Час назад
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Мойша 2 часа назад
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Производители сейчас при...евшие - стандарт для пива - 0,5
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Мойша 2 часа назад
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Мойша 2 часа назад
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doker 2 часа назад
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Мойша 2 часа назад
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Мойша 2 часа назад
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