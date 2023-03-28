30 примеров отличного современного дизайна

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Вкус — штука субъективная, но, пожалуй, все согласятся, что интересные дизайнерские решения заслуживают уважения, независимо от того, нравятся они нам или нет. Современные дизайнеры не скупятся на подобные риски, и вот тому доказательства.
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9. Будем честными, с таким видом за окном уже плевать, какой там внутри дизайн
16. Такую Луну можно смело делать на месте телевизора, потому что все взгляды в комнате всё равно будут прикованы к ней
20. Книжные шкафы и полки — такие разные, но все до одного великолепные
25. Великолепный ковер... для дома без маленьких детей и животных
26. Толкатель для циркулярной пилы, который своим дизайном напоминает, зачем он вообще нужен
Источник: — переведено специально для fishki.net
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