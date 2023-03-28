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30 примеров отличного современного дизайна

30 примеров отличного современного дизайна

Автор:
28 марта 2023 18:53
Сообщество : Дизайн интерьера. Мебель
Метки: modern   дизайн   интерьеры   красиво   мебель   радует глаз   
739
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Вкус — штука субъективная, но, пожалуй, все согласятся, что интересные дизайнерские решения заслуживают уважения, независимо от того, нравятся они нам или нет. Современные дизайнеры не скупятся на подобные риски, и вот тому доказательства.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: modern   дизайн   интерьеры   красиво   мебель   радует глаз   
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