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Астрономический компендиум 1550 года

Астрономический компендиум 1550 года

Автор:
26 марта 2023 09:21
Сообщество : ФотоМир
Метки: Астрономический компендиум   Вещи из прошлого   астономия   интересно   факты   фото   
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Астрономический компендиум представляет собой набор небольших инструментов для математических расчетов в едином футляре. Он обеспечивал пользователю множество вариантов в готовом формате.

Это был не дешевый набор и, очевидно, указывал на богатство владельца. На фото представлен астрономический компендиум, около 1550 гг., Аугсбург, позолота, латунь.

В компендиум входили пассажный инструмент для определения времени ночи по звездам, перечень широт, магнитный компас, перечень портов и гаваней, вечный календарь и лунный указатель. Компендиум мог использоваться для определения времени, высоты прилива в портах, а также календарных расчетов.

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Метки: Астрономический компендиум   Вещи из прошлого   астономия   интересно   факты   фото   
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3  комментария
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Taras Kozalupko 2 часа назад
У Джека Воробья такой был?
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Frank Borman Час назад
Кульный компендиум. Это был такой ДжиПиЭс Средних веков. Если какой нибудь мен хотел определить свою локацию, то он доставал компендиум и делал калькуляции.
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