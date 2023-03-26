Астрономический компендиум 1550 года

Астрономический компендиум представляет собой набор небольших инструментов для математических расчетов в едином футляре. Он обеспечивал пользователю множество вариантов в готовом формате.
Это был не дешевый набор и, очевидно, указывал на богатство владельца. На фото представлен астрономический компендиум, около 1550 гг., Аугсбург, позолота, латунь.
В компендиум входили пассажный инструмент для определения времени ночи по звездам, перечень широт, магнитный компас, перечень портов и гаваней, вечный календарь и лунный указатель. Компендиум мог использоваться для определения времени, высоты прилива в портах, а также календарных расчетов.
Источник:
- Индиана Джонс и кости драконов
- «Как по линейке»: почему границы африканских стран такие ровные?
- Деревня Дейр-эль-Медина, где жили строители египетских гробниц
- Легенда о движущейся лестнице
- Стальные челюсти: 10 животных с мощнейшими укусами