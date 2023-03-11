Пробегаясь по кадрам "Подкидыша"

Кинофильм "Подкидыш" - любимейший у нескольких поколений советских граждан. Конечно фильм бы не стал таким шедевром не сыграй там Рина Зелёная, Ф. Раневская, Р. Плятт.
Фаина Раневская в фильме сыграла конгениально. Её долгое время олицетворяли именно с Лялей из "Подкидыша". Называя при этом "Мулей". Это имя она вбросила в фильм сама, и режиссёр Татьяна Лукашевич заменила им сценарное имя "Валентин". Мулей звали таганрогского жениха актрисы, которого она отвергла из любви к искусству, убежав в Москву.
Очень неплохо разукрасили фильм и поработали над качеством изображения. Новая Москва открывается перед зрителями после реконструкции улицы Горького и Проспекта Маркса (Моховой). Она красивая, разве что деревьев маловато. Очень интересно наблюдать за одеждами наших дедушек и бабушек. Видно, что жители столицы одевались вполне достойно. И это была не показуха. В 1938 году уже и беспризорников не было, и общий уровень жизни был высоким, и граждане разъезжали на частных автомобилях.
Интересный кадр с автобусом №15. В кадрах видно, что на нём написано "Шереметьево-Оргаметалл". И действительно этот автобус ходил по Моховой. Только героям для того чтобы попасть на Белорусский вокзал, где они в итоге и оказались, надо было ехать в обратную сторону. Шереметьево - это совсем не то о чём все подумали. Здесь имеется в виду Шереметьевская улица, и старт автобуса был в районе последних улиц Мариной рощи. Завод "Оргаметалл" располагался в районе Лужнецкой набережной.
В этом цветном отрывке помимо звёзд обнаруживаются знакомые персонажи в массовке. Суровый молодой дядя (на 0-39), который в толпе собравшихся людей говорит: "Ты что за сестрой не смотришь! А!", никто иной как Фёдор Одиноков, ставший потом известнейшим актёром и сыгравший в 110 фильмах. Он же выходит из парикмахерской (на 3-32) и идёт мимо главных героев по улице Горького.
В толпе болельщиков встречающих на вокзале "Спартак" мелькает знаменитый Анатолий Папанов (на 7-57), которому тогда было 17 лет. Похоже, что юный Анатолий Дмитриевич подрабатывал тогда в массовке, потому что он годом раньше засветился в такой же крохотной рольки в фильме "Человек с ружьём". Его киношная слава придёт только через 25 лет.
Но мелькнули в кадрах фильма и другие знаменитости. В сценах снятых в детском саду, куда толпа детей затащила девочку Наташу, появляется Лев Аннинский. Ему тогда было 5 лет, и он вполне сыграл полноценную роль. Это он говорит железно-рассудительной Наташе, что он будет танкистом, а когда она говорит, что он ещё маленький, то он отвечает, что тогда он будет милиционером, а после соглашается работать собакой на границе. Лев Аннинский потом стал известным литературоведом, критиком, постоянно появлялся в кадрах советских телепередач.
А самое интересное появление в кадре зафиксировалось у нашего знаменитого Олега Басилашвили. Он вихрем проносится на трехколёсном велосипеде по Чистопрудному бульвару. Настолько быстро он промчался, что в кадр больше попал велосипед, чем он сам. Ведущий артист БДТ, настолько олицетворяется с Ленинградом, что мало кто знает, что он коренной москвич, и родился совсем недалеко от Чистых прудов. Его мать Ольга Ильинская, гуляла с ним во время съёмок фильма, и Татьяна Лукашевич попросила их покататься на камеру. Великий О. Басилашвили, пожалуй единственный, кто ещё жив из всех героев фильма.
Четыре года назад ушла из жизни Вероника Лебедева, главная героиня фильма. Он не стала актрисой, хотя слава её была огромна, и ей стоило бы только захотеть, и её приняли бы в любой театральный вуз столицы. Веронику выбрали на главную роль не только из-за красоты и жуткого обаяния. Она уже была "опытной девочкой" снималась чуть раньше в фильме "Воздушное приключение" и держалась на съёмочной площадке невероятно смело для пяти лет. Судьба так распорядилась, что Вероника стала литератором и преподавателем английского языка.
Немного обидно за самого Мулю. Актёр Пётр Репнин переиграл в нашем кино кучу ролей, но всё время оставался в тени других звёзд. Это он в "Кавказской пленнице" играет психиатра, и спрашивает у Шурика - не будет ли тот драться если его развяжут. Другие герои фильма, и дети и взрослые, своими последующими кинокарьерами особо не смогут похвастаться. Ну разве что ещё актриса Татьяна Барышева, которая сыграла в фильме зубного врача, много снималась.
Фильм "Подкидыш" подвергался коррекции в 1988 году, когда работники Мосфильма делали реконструкцию фильма. Тогда из кадров пропал гигантский монумент Сталину на ВДНХ, который стоял на месте ракеты Гагарина, и была ещё одна купюра...
Многих телезрителей с первых показов "Подкидыша" всегда возмущало, что в самый романтичный и нежный момент фильма, в финале, когда Ольга Жизнева укачивает уставшую Наташу, и поёт ей красивую колыбельную, ей на лоб садится огромная муха. Так и пела актриса с мухой на лбу несколько фраз песни, а потом так легко мотнула головкой, и муха улетела. Зрители возмущались, почему этот момент режиссёр проглядела. В общем муху вырезали. Её нет ни в чёрно-белой версии 1988 года, ни в цветной 2015 года.
Вообще фильм получился шикарным во многом благодаря сценарию, текстам героев и прекрасно продуманным импровизациям. Главным сценаристом фильма была Агния Барто. Но также одним из сценаристов и соавторов фильма была Рина Зелёная. Её гениальная Ариша придумана ей самой. Но ей также принадлежат и многие другие острые шутки. Одни названия игр в коробках, что так тщательно изучает Ляля, чего стоят: "Ходи влево", "Летающие червячки", "Стимулируй сам". "Трое играющих берут четыре фишки, причем пятый игрок всё время выкидывает..." - это всё великолепные шутки от Рины Зелёной. Ну а от "Стимулируй сам"... сейчас молодёжь просто рухнет на пол от такого названия.
Именно Рина Зелёная, подсказала режиссёру не трогать Раневскую и дать ей в волю наимпровизироваться. Они хорошо знали потенциал друг друга, так как многократно пересекались в театральной Москве. Вот и родились и "Муля, не нервируй меня", и "Уйди зверь! Нет, нет, завтра же, завтра же я уеду к маме. Навсегда!", и "Скажи, маленькая, что ты хочешь, чтобы тебе оторвали голову или ехать на дачу?". Да и сами фразы Рины Зелёной ушли в народ: "У нас вот так вот как раз, в 57-й квартире старушка одна тоже зашла. Попить воды попросила. Попила воды. Потом хватилися - пианины нету!" или "Шо я вам должна отвечать?! А может, вы жулики! Хорошее дело!".
А ведь если бы не Рина Зелёная, то может быть мы никогда вообще больше не увидели гениальную Раневскую в кадре. После неудачных съёмок в фильме "Пышка", Фаина Георгиевна и актриса Камерного театра Нина Сухотская поклялись на Воробьёвых горах, что на экране больше не появятся. Так они нахлебались от отечественного кинопрома, который она окрестила "киносараем". Но Рине Зелёной удалось уговорить Раневскую, и та согласилась с формулировкой "исключительно из дружеских женских чувств". В итоге этот фильм стал большим трамплином для таланта Фаины Георгиевны. А также малоизвестного Плятта. Да и Петра Репнина. Который, кстати, играл с Раневской ещё в "Пышке".
Большую роль сыграла эта детская кинокомедия и в судьбе режиссёра Татьяны Лукашевич. Она снимала кино до конца 1960-х годов. Интересен факт, что следующий её фильм после успеха "Подкидыша" должен был стать фильм о судьбе Моцарта. Она уже приступила к съёмкам, и туда была вызвана Наташа Лебедева, которая должна была сыграть детскую роль, но этому проекту помешала осуществиться война.
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