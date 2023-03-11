Пробегаясь по кадрам "Подкидыша"

Интересный кадр с автобусом №15. В кадрах видно, что на нём написано "Шереметьево-Оргаметалл". И действительно этот автобус ходил по Моховой. Только героям для того чтобы попасть на Белорусский вокзал, где они в итоге и оказались, надо было ехать в обратную сторону. Шереметьево - это совсем не то о чём все подумали. Здесь имеется в виду Шереметьевская улица, и старт автобуса был в районе последних улиц Мариной рощи. Завод "Оргаметалл" располагался в районе Лужнецкой набережной.

В этом цветном отрывке помимо звёзд обнаруживаются знакомые персонажи в массовке. Суровый молодой дядя (на 0-39), который в толпе собравшихся людей говорит: "Ты что за сестрой не смотришь! А!", никто иной как Фёдор Одиноков, ставший потом известнейшим актёром и сыгравший в 110 фильмах. Он же выходит из парикмахерской (на 3-32) и идёт мимо главных героев по улице Горького.