В НАСА бьют тревогу, к Земле летит аналог Тунгусского метеорита

Учёные уже даже рассчитали, когда это чудо упадёт на нашу планету и какие будут последствия.
Астрономы обнаружили большой астероид размером с Пизанскую башню (а это, на минуточку, 56,7 метров!) и выяснили, что он уверенно держит курс на Землю. Назвали небесную каменюку не очень интересно - 2023 DW.
К Земле он долетит 14 февраля 2046 года. Вероятность того, что 2023 DW упадёт небольшая, но если это произойдёт, то мало не покажется. Учёные подсчитали, что сила удара будет примерно такая же, как у Тунгусского метеорита, упавшего 114 лет назад.
Самое интересное, что ещё 1 марта итальянский астроном, утверждал, что шанс столкновения один к 12000, но буквально через сутки шанс увеличился до одного к 710, а теперь и вовсе один к 560.
Больше всего достанется восточному побережью США — Вашингтону, Лос-Анджелесу, Гавайям и округу Колумбия.
Страны в районе Индийского и Тихого океанов также почувствуют на себе всю мощь астероидного удара.
Впрочем астрономы уверены, что к тому времени программа по отклонению астероидов с их орбит будет уже достаточно развитой, шанс, что 2023 DW упадёт невелик, так что причин для паники нет. Хотя, если честно 23 года паниковать, как-то слишком долго.
Источник:
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Паниковать?? Подобная информация реально может кого-то повергнуть в панику?
- Вы сказали, что Солнце погаснет через 5 миллиардов лет?
- Да, вы правильно поняли.
- Ну слава Богу, а я уж испугалась, что через 5 миллионов.
НАСА через два месяца:к Земле летит метеорит размером с Тунгусский с ядерным зарядом...
? -1\2
. -???????
- Либо - встречу, либо - нет.
Шанс считается от чего либо стабильного, а не от фонаря на столбе, который зажигает тот, кому захочется, или проспал\забыл...
Тревога! Дайте больше денег!!!
да да да, будет... к тому времени не смогут определится кто из небинарных и какого цвета кожи должен кнопку нажать
Не трогайте! Это Валентинка!