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В НАСА бьют тревогу, к Земле летит аналог Тунгусского метеорита

В НАСА бьют тревогу, к Земле летит аналог Тунгусского метеорита

Автор:
11 марта 2023 08:27
Сообщество : Космос
Метки: 2023 DW   2046   HACA   Земля   астероид   космос   падение   
2868
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Учёные уже даже рассчитали, когда это чудо упадёт на нашу планету и какие будут последствия.

 Астрономы обнаружили большой астероид размером с Пизанскую башню (а это, на минуточку, 56,7 метров!) и выяснили, что он уверенно держит курс на Землю. Назвали небесную каменюку не очень интересно - 2023 DW.

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К Земле он долетит 14 февраля 2046 года. Вероятность того, что 2023 DW упадёт небольшая, но если это произойдёт, то мало не покажется. Учёные подсчитали, что сила удара будет примерно такая же, как у Тунгусского метеорита, упавшего 114 лет назад.

Самое интересное, что ещё 1 марта итальянский астроном, утверждал, что шанс столкновения один к 12000, но буквально через сутки шанс увеличился до одного к 710, а теперь и вовсе один к 560.


Больше всего достанется восточному побережью США — Вашингтону, Лос-Анджелесу, Гавайям и округу Колумбия.

Страны в районе Индийского и Тихого океанов также почувствуют на себе всю мощь астероидного удара.

Впрочем астрономы уверены, что к тому времени программа по отклонению астероидов с их орбит будет уже достаточно развитой, шанс, что 2023 DW упадёт невелик, так что причин для паники нет. Хотя, если честно 23 года паниковать, как-то слишком долго.


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Метки: 2023 DW   2046   HACA   Земля   астероид   космос   падение   
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33  комментария
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12k
Cornho 2 часа назад
"Хотя, если честно 23 года паниковать, как-то слишком долго."

Паниковать??
Подобная информация реально может кого-то повергнуть в панику?
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8k
Сергей 57 секунд назад
Идет лекция. Лектор говорит: "Через 5 миллиардов лет Солнце погаснет и жизнь на Земле прекратится". После лекции подходит женщина:
- Вы сказали, что Солнце погаснет через 5 миллиардов лет?
- Да, вы правильно поняли.
- Ну слава Богу, а я уж испугалась, что через 5 миллионов.
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2k
taxcop Минуту назад
Чего беспокоиться? Упадает-то на США! Очень даже устраивает
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22k
ЦСКА 2 минуты назад
23 года еще прожить надо...."Метеориты" у НАСА под боком сидят!
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4k
вася васильев 4 минуты назад
" Я видел секретные карты генштаба - там нет Америки!" Может, наконец, уже??...)))))
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7k
rutt 7 минут назад
Хоть наши внуки без сшп поживут
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16k
Сергей 14 минут назад
НАСА:к Земле летит метеорит, размером с Тунгусский. Мы отправим на него добровольцев - бурильшиков с ядерным зарядом.
НАСА через два месяца:к Земле летит метеорит размером с Тунгусский с ядерным зарядом...
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4k
Vasiliy 24 минуты назад
Ля! Долго!! Можно ускорить? А то задолбался уже...
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534
Нестеров Антон Полчаса назад
Бедная тревога, постоянно её бьют
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1k
Alex Полчаса назад
Надеюсь, что на пиндосию упадет
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2k
анатолий горленко 41 минуту назад
- Какой шанс, что вы на улице встретите динозавра
? -1\2
. -???????
- Либо - встречу, либо - нет.
Шанс считается от чего либо стабильного, а не от фонаря на столбе, который зажигает тот, кому захочется, или проспал\забыл...
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100k
parallax 58 минут назад
НАСА.
Тревога! Дайте больше денег!!!
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14k
banzai7 59 минут назад
На эту тему уже снят фильм.
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1k
Nick Час назад
давно пора прикрыть эту суету
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2k
Walther Час назад
Я, ни на что не намекаю... Но если, совершенно случайно 404-я узнает, что пиндосы помимо ее спонсирования, занимаются еще какой то фигней, то вся эта НАСА в полном составе окажется на "Миротворце"...
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47k
Элек Мек Час назад
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47k
Элек Мек Час назад
Надеюсь что приземлится в пендосии.
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3k
poбт Час назад
"программа по отклонению астероидов с их орбит будет уже достаточно развитой"
да да да, будет...
к тому времени не смогут определится кто из небинарных и какого цвета кожи должен кнопку нажать
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62k
Александр Ломовицкий Час назад
на работу ходить не надо будет.
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155
Вася Пупкин Час назад
-"К Земле он долетит 14 февраля 2046 года. "-
Не трогайте! Это Валентинка!
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31k
Андрей Иванов Час назад
Ура! Мы все умрём!
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