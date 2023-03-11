В НАСА бьют тревогу, к Земле летит аналог Тунгусского метеорита

К Земле он долетит 14 февраля 2046 года. Вероятность того, что 2023 DW упадёт небольшая, но если это произойдёт, то мало не покажется. Учёные подсчитали, что сила удара будет примерно такая же, как у Тунгусского метеорита, упавшего 114 лет назад.

Самое интересное, что ещё 1 марта итальянский астроном, утверждал, что шанс столкновения один к 12000, но буквально через сутки шанс увеличился до одного к 710, а теперь и вовсе один к 560.