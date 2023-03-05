Джоан Роулинг затравили фанаты Гарри Поттера

Писательница так же поделилась переживаниями по поводу того, что в последние годы ей угрожали смертью из-за ее публичных заявлений по поводу трансгендеров. А все по тому, что она назвала трансов - мужиками в платьях.

«Мне поступали прямые угрозы насилия, и люди приходили в мой дом, где живут мои дети, и мой адрес был опубликован в Интернете. У меня были угрозы, которые полиция считает достоверными. Попытка запугать и заставить меня замолчать предназначена для того, чтобы послужить предупреждением для других женщин. И я говорю это, потому что видела, как это используется таким образом».

Ну а трансы активно поливают грязью Роулинг, попутно обвиняя ее в нацизме, правда потом извиняются.