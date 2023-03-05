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Джоан Роулинг затравили фанаты Гарри Поттера

Джоан Роулинг затравили фанаты Гарри Поттера

Автор:
05 марта 2023 09:45
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: гарри поттер   джоан роулинг   книга   трансгендеры   тролли   фанаты   
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Казалось бы кто может знать персонажа лучше, чем автор, который его и создал. Оказывается нет, фанатам лучше знать.

В интервью с ведущей подкаста The Witch Trials of JK Rowling Меган Фелпс-Роупер Джоан рассказала, что когда только ее история о мальчике который выжил, стала набирать популярность, она анонимно зарегистрировалась на форуме фанатов Гарри Поттера.

И вот тут то ей открыли глаза на то, что она ровным счетом ничего не знает о Гарри и посоветовали ей убираться из фан-клуба.


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«В то время я написала три с половиной книги, в которых издевательства являются одной из ведущих тем. С самой первой страницы издевательства и авторитарное поведение считаются одним из худших человеческих недугов. И люди, которые считают себя фанатами Поттера, занимались там троллингом... К тому времени я прекрасно понимала, что многие дети, которые чувствовали себя аутсайдерами, находили себя в Поттере. Но что, если бы я была 12-летней девочкой, которая была взволнована, чтобы войти в этот фан-клуб, и была бы немедленно едко наказана за то, что не принадлежала? Я подумала, что это так интересно, что ты увлечен этими книгами, но в процессе жизни ты ведешь себя так, как я считаю одним из худших человеческих поступков»


Писательница так же поделилась переживаниями по поводу того, что в последние годы ей угрожали смертью из-за ее публичных заявлений по поводу трансгендеров. А все по тому, что она назвала трансов - мужиками в платьях.

«Мне поступали прямые угрозы насилия, и люди приходили в мой дом, где живут мои дети, и мой адрес был опубликован в Интернете. У меня были угрозы, которые полиция считает достоверными. Попытка запугать и заставить меня замолчать предназначена для того, чтобы послужить предупреждением для других женщин. И я говорю это, потому что видела, как это используется таким образом».

Ну а трансы активно поливают грязью Роулинг, попутно обвиняя ее в нацизме, правда потом извиняются.

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Метки: гарри поттер   джоан роулинг   книга   трансгендеры   тролли   фанаты   
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4  комментария
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Андрей Понамарев 53 минуты назад
Пусть Джоан к нам в Россию,переезжает, у нас этих гомосеков быстро на место ставят
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13k
Александр Минуту назад
Ну в своё время и Чарли Чаплин занял третье место на конкурсе своих двойников))) Фанаты - такие фанаты)
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