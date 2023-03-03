В каких условиях содержат животных в "Москвариуме"

"Москвариум" - это один из крупнейших океанариумов Европы. Там можно не только посмотреть на морских жителей, но и поплавать с животными, увидеть уникальное водное шоу с дрессированными дельфинами. Ради развлечения и получения прибыли многие животные вынуждены жить в ужасных условиях и подвергаться настоящим пыткам против собственной воли.
Давайте разбираться с самого начала, о каких же ужасных условиях речь: для того, что доставить животное в океанариум, его сначала изымают из естественной среды обитания. Морской обитатель лишается семьи, испытывает стресс, что ведёт к психологической травме. После его везут на новое место жительства. Дорога может быть долгой. Во время перевозки в ржавых узких контейнерах страдает не только моральное, но и физическое здоровье животного.
Далее тренера используют силовой метод, чтобы подчинить волю животного. В ход идут принудительное раскармливание через желудочный зонд (на основании информации блогера Михаила Зарубина) или "твёрдая рука".
Даже посетители замечают, что состояние подопечных "Москвариума" оставляет желать лучшего.
Например, в январе не стало Нарнии, которой было 17 лет. В СМИ появилось заключение эксперта, в котором говорится, что причина внезапной смерти - заворот кишечника.
А ранее перестал трудиться в "Москвариуме" белый кит по кличке Пончик. Местный любимец умер из-за острой почечной недостаточности на фоне обострения хронического заболевания. Но так ли это?
Вообще на территории РФ в неволе по разным данным погибает несколько млекопитающих в год. Поэтому в данной ситуации очень важен контроль во время процесса транспортировки и добычи морских млекопитающих, которого сейчас нет.
Если вас волнует эта тема, то вот ссылка на активную петицию -
Подписать петицию о запрете добычи и содержании в неволе дельфинов, косаток и других морских млекопитающих!
Источник:
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