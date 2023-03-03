В каких условиях содержат животных в "Москвариуме"

А ранее перестал трудиться в "Москвариуме" белый кит по кличке Пончик. Местный любимец умер из-за острой почечной недостаточности на фоне обострения хронического заболевания. Но так ли это?

Вообще на территории РФ в неволе по разным данным погибает несколько млекопитающих в год. Поэтому в данной ситуации очень важен контроль во время процесса транспортировки и добычи морских млекопитающих, которого сейчас нет.