Горбатый кит, запутавшись в рыболовных снастях, проявил чудеса акробатики

Почувствовав дополнительный вес веревки, которая его тормозила, кит совершил акробатический трюк - сальто назад!



Он широко открыл пасть и, наконец, сумел освободиться от застрявшего в ней каната. По словам спасателей, на "наживке" животное просидело два дня. Все это время его ждали рядом еще два горбатых кита.