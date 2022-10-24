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Горбатый кит, запутавшись в рыболовных снастях, проявил чудеса акробатики

Горбатый кит, запутавшись в рыболовных снастях, проявил чудеса акробатики

Автор:
24 октября 2022 16:23
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   горбатый кит   животные   киты   помоги себе сам   спасение животных   спасение китов   чудесное спасение   
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Департамент рыболовства Канады с помощью беспилотника выследил горбатого кита, который случайно "насадил" себя на канат плавучего буя и никак не мог от него освободиться. Спасатели поспешили на помощь животному.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   горбатый кит   животные   киты   помоги себе сам   спасение животных   спасение китов   чудесное спасение   
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2  комментария
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Lexx 6 часов назад
Повезло киту, японцы бы его сожрали.
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ginodaurini 5 часов назад
Ай маладес!
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