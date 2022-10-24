Горбатый кит, запутавшись в рыболовных снастях, проявил чудеса акробатики

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Департамент рыболовства Канады с помощью беспилотника выследил горбатого кита, который случайно "насадил" себя на канат плавучего буя и никак не мог от него освободиться. Спасатели поспешили на помощь животному.
Спасателям пришлось привязать к киту еще одну веревку, чтобы он не двигался слишком быстро и не навредил себе больше.
Почувствовав дополнительный вес веревки, которая его тормозила, кит совершил акробатический трюк - сальто назад!
Он широко открыл пасть и, наконец, сумел освободиться от застрявшего в ней каната. По словам спасателей, на "наживке" животное просидело два дня. Все это время его ждали рядом еще два горбатых кита.
Он широко открыл пасть и, наконец, сумел освободиться от застрявшего в ней каната. По словам спасателей, на "наживке" животное просидело два дня. Все это время его ждали рядом еще два горбатых кита.
По словам спасателей, они были в полном восторге от увиденного и от того, что их миссия в итоге увенчалась успехом. «Это было просто потрясающе», — сказали они.
Горбатые киты считаются одними из самых исчезающих китов в мире: их осталось от 35 000 до 40 000. В США приближение к горбатому киту является федеральным преступлением, и группа реагирования, поддерживаемая правительством Канады, должна была действовать по специальному федеральному разрешению.
Эти млекопитающие часто встречаются вдоль побережья Тихого океана, от Калифорнии до Канады, летом и осенью, а затем мигрируют на юг у побережья Мексики.
Эти млекопитающие часто встречаются вдоль побережья Тихого океана, от Калифорнии до Канады, летом и осенью, а затем мигрируют на юг у побережья Мексики.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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