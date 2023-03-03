Серийный психоаналитик

Мы в Венесуэле. Самый разгар правления президента-популиста Уго Чавеса. Сверхдоходы от продажи нефти пока еще нейтрализуют все социально-экономические проблемы, которые дадут о себе знать уже при приемнике – президенте Мадуро.

Чавес как раз борется за изменение конституции, чтобы избираться неограниченное количество раз подряд. И со второй попытки чуть больше половины избирателей проголосуют за предложенные президентом поправки на общенациональном референдуме.

14 июля 2008 года на пустыре в столице страны Каракасе обнаружили тело молодой девушки в нижнем белье. Многочисленные травмы на ее голове не оставляла сомнений, что это криминал.

Личность девушки установили довольно быстро. Прошло два дня, как бесследно исчезла 19-летняя студентка факультета журналистики Роксана Варгас. Ее мать забила тревогу и атаковала полицию заявлениями, которые у нее отказывались принимать.