Серийный психоаналитик

Ученый с мировым именем, кандидат в президенты страны и просто уважаемый в обществе человек оказался серийным маньяком. Но он не бегал с ножом по лесу. Все происходило в его кабинете на сеансах психотерапии.
Мы в Венесуэле. Самый разгар правления президента-популиста Уго Чавеса. Сверхдоходы от продажи нефти пока еще нейтрализуют все социально-экономические проблемы, которые дадут о себе знать уже при приемнике – президенте Мадуро.
Чавес как раз борется за изменение конституции, чтобы избираться неограниченное количество раз подряд. И со второй попытки чуть больше половины избирателей проголосуют за предложенные президентом поправки на общенациональном референдуме.
14 июля 2008 года на пустыре в столице страны Каракасе обнаружили тело молодой девушки в нижнем белье. Многочисленные травмы на ее голове не оставляла сомнений, что это криминал.
Личность девушки установили довольно быстро. Прошло два дня, как бесследно исчезла 19-летняя студентка факультета журналистики Роксана Варгас. Ее мать забила тревогу и атаковала полицию заявлениями, которые у нее отказывались принимать.
Как обычно, следствие начало с изучения окружения девушки. Роксана оказалась девушкой общительно и не стеснительной, о своей личной жизни охотно рассказывала подругам, сокурсникам и даже собственной матери. Вечером 12 июля девушка посещала очередной сеанс у своего психотерапевта, после чего ее телефон отключился, а сама она исчезла.
Так в расследование появилось имя, которое в Венесуэле знали многие.
Эдмундо Чиринос получил признание психиатров и психоаналитиков всего мира еще в 60-е годы. С 1984 года являлся бессменным ректором главного университета Венесуэлы. И даже выставлял свою кандидатуру на президентских выборах 1988 года, правда набрал меньше 1% голосов и стал шестым из двадцати четырех претендентов.
Профессор Чиринос пользовался огромным авторитетом в стране. Он был личным терапевтом трех президентов Венесуэлы, включая Уго Чавеса, с которым их сблизили левые идеи. А потому президент почти не вмешивался в университетские дела, но исправно финансировал высшую школу. Все денежные потоки естественно шли через ректора.
Возможно, уважаемый и всесильный Эдмундо Чиринос просто поверил в свою вседозволенность и безнаказанность.
Полиция быстро разузнала, что 73-летний профессор почти год состоял в романтических отношениях с погибшей студенткой. Когда-то 18-летняя Роксана Варгас пришла за помощью на его, далеко не самый дешевый сеанс психотерапии. Сначала, лёжа на диване, рассказывала о своих проблемах, а потом стала делить этот диван со своим доктором.
При этом профессионал всегда остается профессионалом. Он сумел вылечить девушку, страдавшую тяжелой депрессией, во время которой она, то испытывала приступы булимии, то анорексии.
Следователи долго не решались допросить сеньора Чириноса. И только когда в прессе всплыли подробности отношений профессора с молоденькой студенткой, его наконец-то вызвали на допрос, а в кабинете психотерапии, который посещала Роксана Варгас в день исчезновения, провели обыск. По его итогам 1 августа 2008 года Эдмундо Чиринос был арестован.
В кабинете, на личных вещах профессора и на его теле обнаружили кровь девушки. Но полицейских шокировала даже не это, а 1200 фотоснимков и гигабайты видеозаписей, которые сделал сам Эдмундо Чиринос. Самые старые, черно-белые снимки, имели возраст в 40 лет.
Доктор десятилетиями накачивал своих пациенток седативными средствами, а потом снимал их без одежды и нас иловал, когда они находились в бессознательном состоянии. При этом, некоторые потерпевшие, когда приходили в себя, прекрасно помнили, что с ними сделал врач, но все равно возвращались к нему на прием.
Роксана Варгас как раз и была одной из таких жертв. Более того престарелый сатир оказался первым и единственным мужчиной в ее жизни. Все отношения с доктором девушка тщательно фиксировала в личном дневнике. Он стал главным доказательством виновности Чириноса.
Всего в материалах уголовного дела фигурировали 14 случаев надругательства и это только те пациентки, которые согласились дать показания на всесильного психотерапевта. Но доказать ничего не удалось, слишком много прошло времени.
Более того, за фотоснимки и видео в стиле ню, Чиринос также не понес наказания. Позиция защиты состояла в том, что все «модели» позировали добровольно, а доказать факт накачки препаратами также невозможно из-за давности лет.
И только обвинения в убийстве сеньор Чиринос избежать не смог. При этом он так и не объяснил, что произошло 12 июля 2008 года в его кабинете и как он потом перенес тело в парк. Возможно, доктор-маньяк стал наносить удары в безумной ярости во время обычной бытовой ссоры.
А может быть, девушка грозила обнародовать их связь и то, какие методы использует в лечении уважаемый врач...
Большинство венесуэльцев не верили, что личный друг Уго Чавеса будет признан виновным. Оппозиционеры намекали, что дело замнут. А потому приговор поверг в шок всю страну.
В сентябре 2010 года Эдмундо Чириноса приговорили к 20 годам лишения свободы. Но за решеткой он пробыл недолго. В марте 2012 заключенный перенес инсульт, и его перевели под домашний арест.
В августе 2013 серийный психоаналитик скончался в своем огромном доме через две недели после того, как ему исполнилось 78 лет.
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