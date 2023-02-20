Сошедшая в Сочи лавина попала на видео

Она ползла по бобслейной трассе и тащила за собой оградительную сетку.
В Сочи периодически сходят лавины. В январе под неё попал сотрудник курорта «Красная Поляна». Но у него было противолавинное снаряжение: рюкзак с надувающимся отсеком и датчик. Так что его оперативно нашли и откопали.
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В той же «Красной Поляне» с крыши местного кафе рухнула куча снега и засыпала троих человек. Их откопали очевидцы, обошлось без травм.
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А сегодня лавина шуровала в посёлке Эсто-Садок. Она неторопливо ползла по склону, захватывая всё, что попадалось на пути: снеговую пушку и оградительную сетку.
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К счастью, никто не пострадал.
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