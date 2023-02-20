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Сошедшая в Сочи лавина попала на видео

Сошедшая в Сочи лавина попала на видео

Автор:
20 февраля 2023 17:16
Сообщество : Жить в России
Метки: Красная Поляна   Сочи   инструктор   кафе   лавина   снег   
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Она ползла по бобслейной трассе и тащила за собой оградительную сетку.

В Сочи периодически сходят лавины. В январе под неё попал сотрудник курорта «Красная Поляна». Но у него было противолавинное снаряжение: рюкзак с надувающимся отсеком и датчик. Так что его оперативно нашли и откопали.

В той же «Красной Поляне» с крыши местного кафе рухнула куча снега и засыпала троих человек. Их откопали очевидцы, обошлось без травм.

А сегодня лавина шуровала в посёлке Эсто-Садок. Она неторопливо ползла по склону, захватывая всё, что попадалось на пути: снеговую пушку и оградительную сетку.

К счастью, никто не пострадал.

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Метки: Красная Поляна   Сочи   инструктор   кафе   лавина   снег   
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2  комментария
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73k
Viktor 15 минут назад
Чёта какая-то эстонская лавина!
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6k
Sanar 12 минут назад
Ни одна лавина на видео не попала, заголовок гавно.
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