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Продолжаем барражировать соцсети

Продолжаем барражировать соцсети

Автор:
16 февраля 2023 12:26
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
1102
24
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Прикольные маразматические объявления, фото, стихи.

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Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
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74  комментария
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3k
kca-opa 2 часа назад
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Пользуюсь тремя видеосервисами, на них никакие фильмы и сериалы не пропадут, правда онлайн просмотра нет, скачивать приходится
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20
Максим 3 минуты назад
Комментарий к фото
Йог? Йота? Йемен? Йена? - не, не слышал
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3k
Andrew_Nice 8 минут назад
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Конечно! И поют, и танцуют!
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3k
Andrew_Nice 10 минут назад
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Это типа RJ45, на это намек?
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1k
Andrey 20 минут назад
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у меня банка на 50 dvd-r так и стоит, штук 5 всего использовано, уже лет 15, обидно...
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4k
alex 21 минуту назад
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DVD остались, их не заблочат
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5k
!ГЕНнадий 37 минут назад
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Йханый бабай..
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5k
!ГЕНнадий 38 минут назад
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-А теперь асана Заложник...
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14
Могет Могетбыть 41 минуту назад
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Мне 65. Можно пояснительную бригаду в студию
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5k
!ГЕНнадий 41 минуту назад
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Эх, молодёёжь...

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118
Lev A. 48 минут назад
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Йодль!
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5k
!ГЕНнадий 50 минут назад
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-Вот тебе аванс. И, помни: его смерть должна выглядеть естественной...
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1k
ChePaev 59 минут назад
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Йопта!
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1k
ChePaev Час назад
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Жирный бот Час назад
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ИТшиникам топовые компы и не нужны...Времени играть - нету.. Проц помощней и памяти побольше и хороший монитор..
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14k
Kucher Час назад
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Торренты как раздавали, так и дальше раздают.
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1k
ChePaev Час назад
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607
Лютый вам Бетховен Час назад
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Это те самые что добывают интересный мёд?